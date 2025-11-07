Las Águilas otra vez vuelan por la senda triunfal al vencer a los Gigantes 5-2

Alberto Rodríguez lideró la ofensiva de las Águilas Cibaeñas en el triunfo 6-2 de su equipo sobre los Gigantes del Cibao la noche del 7 de noviembre de 2025 en el Estadio Cibao. ( CORTESÍA ÁGUILAS CIBAEÑAS )

Con una ofensiva oportuna encabezada por Alberto Rodríguez y una sólida labor colectiva del pitcheo, las Águilas Cibaeñas retomaron su camino triunfal, un día después de perder su racha ganadora, al dominar cinco carreras por dos a los Gigantes del Cibao, la noche del viernes en el Estadio Cibao.

El conjunto aguilucho llevaba una racha de siete triunfos hasta que el jueves le fue quebrada por los Tigres del Licey, pero esta noche se encarrilaron nueva vez por el camino del triunfo.

Con su récord de 10-2 siguen firmes en el primer lugar de la tabla, cuatro juegos por delante de los Leones del Escogido. Los Gigantes (4-7) siguen en el último lugar de la clasificación.

Carlos Peña lanzó cuatro entradas completas de tres carreras, una limpia y Huáscar Ynoa siguió con dos completas en blanco para llevarse la victoria, su primera de la campaña. Emilio Vargas lanzó 2.2 entradas de dos hits, tres, carreras, dos limpias para cargar con su segunda derrota de la temporada.

Las Águilas tomaron el control temprano, aprovechando el descontrol del pitcheo rival en la misma primera entrada.

Este fin de semana las Águilas debieron estar jugando en el Citi Field, en Nueva York contra los Gigantes, pero la llamada Serie del Cibao se canceló.

Luego de un elevado de Aderlin Rodríguez para el primer out, Alberto Rodríguez conectó un sencillo al jardín central que impulsó dos carreras, remolcando a Ezequiel Durán y J.C. Escarra. Aunque fue puesto out intentando avanzar a segunda, su batazo abrió la brecha ofensiva que colocó a las Águilas arriba 3-0.

Los Gigantes descontaron en la alta del cuarto episodio gracias a un doble de Jake Holton que llevó al plato a Kelvin Gutiérrez, acercando el marcador 3-1.

Sin embargo, los aguiluchos respondieron de inmediato en el cierre del mismo capítulo: Jonatan Clase disparó un imparable productor al bosque izquierdo, remolcando a Alberto Rodríguez y ampliando la ventaja 4-1.

En el quinto, Rodríguez volvió a ser protagonista con un triple de línea al jardín izquierdo que permitió anotar a Ezequiel Durán, consolidando la ventaja 5-1.

En la novena entrada, Holton disparó un jonrón solitario entre los jardines izquierdo y central, para sellar el resultado final 5-2.