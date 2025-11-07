Las Estrellas Orientales doblegan a los Leones en el estadio Tetelo Vargas

Coco Montes conecta doble empujador de dos carreras en el triunfo de las Estrellas Orientales ante los Leones del Escogido. ( FUENTE EXTERNA )

Las Estrellas Orientales (7-8) vencieron 5-3 a los Leones del Escogido en partido celebrado en el estadio Tetelo Vargas de la ciudad de San Pedro de Macorís, en la continuación de la temporada de béisbol invernal de la República Dominicana.

Los orientales atacaron al abridor escarlata, Johnny Cueto con cuatro anotaciones en la misma primera entrada con dobles remolcadores de Raimel Tapia y Coco Montes.

Eddy Yean (2-0) logró el triunfo en una labor de relevo de dos entradas en la que no permitió libertades y ponchó a dos bateadores, la derrota recayó sobre Johnny Cueto (0-3) que abrió el partido para los Leones.

Cueto trabajó cuatro entradas de labor permitió cuatro carreras limpias, le conectaron cuatro hits, otorgó dos bases por bolas y ponchó a un bateador.

El abridor por los orientales fue Enny Romero, que trabajó tres entradas en las que permitió seis hits y tres carreras limpias, otorgó dos bases y ponchó a cuatro bateadores.

Los más destacados

Por los Leones, Héctor Rodríguez 5-2 1 CA 1 CE; Gio Urshela 3-2 1 CE y Jorge Mateo 3-1 1 CE.

Por las Estrellas, Ismael Munguía 3-2 2 CA; Raimel Tapia H2 1 CA 1 CE y Coco Montes 4-1 H2 2 CE.

Próximos partidos

La jornada del sábado tiene pautada tres partidos:

Las Aguilas Cibaeñas estará de visita en San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes del Cibao a partir de las 4 de la tarde .

a partir de las . Los Tigres del Licey recibirán la visita de las Estrellas Orientales en el estadio Quisqueya a partir de las 5 de la tarde .

recibirán la visita de las en el estadio Quisqueya a partir de las . Los Leones del Escogido estarán en el estadio Francisco Micheli de la La Romana para enfrentar a los Toros del Este a partir de las 7:30 de la noche.