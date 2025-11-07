Los Toros del Este contratan al jardinero Jared Oliva

Los Toros del Este hicieron un movimiento para fortalecer la ofensiva del club, tras anunciar la contratación del jardinero con experiencia de Grandes Ligas Jared Oliva.

El outfielder estará sustituyendo en el roster de importados al zurdo Matt Dermody, quien ya no continuará con el club.

Oliva jugó con los Piratas de Pittsburgh en las mayores en las temporadas 2020 y 2021, y actualmente pertenece a los Cerveceros de Milwaukee.

"Es un jugador con experiencia de Grandes Ligas que viene con un bate productivo, velocidad y buena defensa," expresó Jesús Mejía, gerente general, al momento de hacer el anuncio. "Fortalece nuestro outfield y nos brinda mas atleticismo para el lineup.

Su desempeño del 2025

En 2025 con los Nashville Sounds, sucursal AAA, bateó .252/.335/.416 en 95 partidos, donde dio 15 dobles, 4 triples, 11 jonrones y estableció marca personal con 57 bases robadas.

De 29 años, Oliva batea y tira a la derecha y ya tiene varios días preparándose para entrar en juego, su debut se hará este mismo viernes cuando los Toros visiten a los Tigres del Licey.