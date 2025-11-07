Los Toros devuelven al Licey a la pesadilla en su cumpleaños 118

Aaron Sánchez reacciona tras completar un cero ante el Licey, el viernes. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

Estos Toros están renuentes a encadenar un quinto torneo en fila en el sótano y la noche del viernes pisotearon a un Licey que luce tan tocado que le cuesta ganar partidos en fila.

El estadounidense Aaron Sánchez, que ha ganado dos veces el premio al Lanzador de la Semana, dio otra exhibición monticular al limitar a tres hits y un boleto al Licey en seis entradas mientras que ponchaba cinco y tres relevistas completaron el trabajo para la blanqueada 9-0 de los romanenses en el Quisqueya.

Con el madero, Félix Reyes bateó par de imparables y Yairo Muñoz fue oportuno con dos remolques para suministras a la pizarra las vueltas que necesitó el equipo taurino para cortar su cadena de dos reveses y mejorar su marca a 7-7. Los bengaleses cayeron a 5-9 y van últimos en el torneo que está dedicado a Juan Marichal.

El equipo añil ahora ha perdido siete de los últimos ocho partidos.

Sánchez mejoró a 3-0 y bajó su efectividad a 0.78 en labor de 78 lanzamientos. Perdió el relevista azul Miguel Díaz (0-1, 18.00) tras permitir cuatro carreras y cuatro indiscutibles sin poder sacar de outs a la ofensiva.

Las carreras

Fue un choque con dos caras que se mantuvo sin anotación hasta que los Toros lograron un ramillete de seis vueltas en la séptima entrada.

Este rally inició con hits consecutivos de Mickey Gasper y Félix Reyes, más otro de Eloy Jiménez, que remolcó a Luis Valdez quien entró a correr por Gasper para la primera carrera.

En la misma entrada, y con los sacos llenos, el antesalista Domingo Leyba cometió un error en tiro, para la segunda vuelta de los Toros; le siguió Ronaldo Hernández quien recibió pelotazo y Yairo Muñoz, que consiguió una base por bolas, ambos con situación de bases llenas (4-0); otra llegó en batazo de Gilberto Celestino, gracias a un error del receptor azul Francisco Mejía, y un rodado de Bryan de la Cruz para completar y poner la pizarra 6-0.

El ataque taurino se sintió de nuevo en el noveno inning con tres carreras más, producto de doble al jardín derecho de Ronaldo Hernández, remolcando a Rafael Lantigua; rodado de Yairo Muñoz donde anotó el propio Hernández y luego un hit al center field de De la Cruz, anotando el emergente Gustavo Campero para colocar el marcador de un sólo lado, 9-0.

Los mejores por los Toros fueron Reyes de 5-2, una anotada; Jiménez de 4-1, una remolcada y una anotada; Jared Oliva de 4-1, con una anotada en su debut; Rafael Lantigua de 4-2, anotó dos; Ronaldo Hernández de 3-1, doble, dos producidas, dos anotadas; De la Cruz de 3-1, una empujada; Muñoz también empujó una.

Por los Tigres, Cristhian Adames de 2-2; Francisco Mejía y Gustavo Núñez de 4-1 cada uno.