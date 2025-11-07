Video | José Ramírez gana el Bate de Plata en la Liga Americana

José Ramírez ganó su sexto "Bate de Plata" en las Grandes Ligas. ( AFP )

El veterano antesalista de los Cleveland Guardians, José Ramírez, ganó el premio Bate de Plata en la posición de tercera base por la Liga Americana en 2025. Con esta distinción, Ramírez suma seis galardones de este tipo en su carrera.

"Mr. LaPara" gana el premio por segundo año consecutivo, y lo suma a los obtenidos en el 2017 y el 2018, este año conectó 30 cuadrangulares y se robó 44 bases, para su tercera temporada de 30-30 en MLB y segunda con registro de 30-40.

El dominicano se une a Wade Boggs (ocho) y Mike Schmidt (seis) como los únicos tercera base en obtener por lo menos seis galardones de este tipo.

Los ganadores en la Liga Nacional fueron anunciados el pasado jueves y el viernes anunciaron los ganadores en la Liga Americana.

El "Bate de Plata" es votado por los dirigentes y coaches de Grandes Ligas, y se le entrega al mejor jugador de cada posición en el terreno incluyendo un bateador designado y un utility. Además se entrega un premio al mejor equipo ofensivo en cada liga.

La lista de ganadores en la Liga Americana:

Primera base: Nick Kurtz, Atléticos (1er premio)

Segunda base: Jazz Chisholm Jr., Yanquis (1er premio)

Tercera base: José Ramírez , Guardianes (6to premio)

, Guardianes (6to premio) Campocorto: Bobby Witt Jr., Reales (2do premio)

Jardinero: Aaron Judge , Yanquis (5to premio)

, Yanquis (5to premio) Jardinero: Riley Greene, Tigres (1er premio)

Jardinero: Byron Buxton, Mellizos (1er premio)

Receptor: Cal Raleigh, Marineros (1er premio)

Bateador designado: George Springer, Azulejos (3er premio)

Utility: Zach McKinstry, Tigres (1er premio)

El premio al equipo

Con Aaron Judge liderando la carga, los Yankees anotaron 849 carreras en 2025, la mayor cantidad en las Grandes Ligas y 51 más que cualquier otro equipo de la Liga Americana. También dominaron ampliamente al encabezar las Mayores en jonrones (274), slugging (.455), OPS (.787) y total de bases alcanzadas (2,488).

Más allá de Judge, este fue un conjunto profundo en cuanto a poder. Siete jugadores de los Yankees conectaron más de 20 cuadrangulares, y seis de sus titulares registraron un slugging de al menos .460, con un OPS superior a .810.