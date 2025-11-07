Junior Caminero, Juan Soto y José Ramírez entre candidatos al Más Valioso de JJ Sports

Junior Caminero, antesalista de los Rays de Tampa Bay, Juan Soto, jardinero de los Mets de New York, y José Ramírez, antesalista de los Guardianes de Cleveland, son los principales nominados para conquistar el galardón "Jugador Dominicano Más Valioso Año 2025 del Béisbol de Grandes Ligas".

Caminero, Soto y Ramírez figuran como aspirantes al premio junto a otros tres peloteros criollos con destacadas actuaciones durante el 2025.

Geraldo Perdomo, de los Diamondbacks de Arizona, Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto, y Jeremy Peña, de los Astros de Houston completan el grupo.

Además del Jugador Más Valioso del Año, la premiación "Jugador Dominicano de la Semana en las Grandes Ligas", distingue también al "Lanzador del Año", el "Jugador Ofensivo del Año" y al "Novato del Año".

Los seis nominados, lograron unos números impresionantes, durante la temporada de la MLB 2025.

Las estadísticas

Caminero, en 602 ocasiones al bate conectó 159 indiscutibles para marca ofensiva de .264, despachó 45 jonrones y 28 dobles, remolcó 110 carreras y anotó en 93 ocasiones.

Soto, en 577 veces al bate registró 152 indiscutibles para marca ofensiva de .263, despachó 43 jonrones, 20 dobles, remolcó 105 carreras y anotó en 120 ocasiones.

Ramírez, en 593 veces al bate registró 168 indiscutibles para marca ofensiva de .283, despachó 30 jonrones, 34 dobles, remolcó 85 carreras y anotó en 103 ocasiones.

Perdomo, terminó con marca de .290, tras registrar 173 hits en 597 oportunidades ofensivas. Despachó 20 vuelacercas y 33 dobles, con 98 vueltas anotadas y 100 producidas.

Guerrero Jr., compiló promedio de .292 después de disparar 172 indiscutibles en 589 veces al bate, empujó 84 vueltas y anotó 96, figurando entre sus hits, 24 jonrones y 34 dobles.

Jeremy Peña, tuvo average de .302, fruto de 150 imparables en 493 visitas al pentágono, incluyendo 17 cuadrangulares y 30 tubeyes, produjo 67 vueltas y anotó 68.

El jurado

Un jurado integrado por periodistas deportivos especializados en béisbol se encargará de escoger al recipiente del preciado galardón. Los miembros del jurado son, Bienvenido Rojas, Franklin Mirabal, Héctor J. Cruz, Yancen Pujols, José Antonio Mena, José Luis Mendoza y Radhamés González.

También Pedro Briceño, Alberto Rodríguez, Kevin Cabral, Rolin Fermín, Michel Tueni, Melvin José Bejarán, Rolando Guante, Juan Minaya, Ricardo Rodríguez, Carlos Almanzar y Enrique Rojas.

Los ganadores anteriores

Entre los ganadores pasados del premio de Jugador Más Valioso se pueden resaltar Sammy Sosa, Miguel Tejada, Alex Rodríguez, Adrián Beltre, Vladimir Guerrero, David Ortiz, Alberto Pujols, Robinson Cano, Nelson Cruz, José Ramírez, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, entre otros.