Video| Don Gregorio se rinde a los pies de Vladimir Guerrero Jr.

El municipio sureño de Don Gregorio vivió una jornada de júbilo este viernes al recibir al ilustre, Vladimir Guerrero Jr. , quien encabezó un multitudinario desfile por sus principales calles , donde fue homenajeado por su brillante actuación en la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

Guerrero Jr., acompañado de familiares, amigos y fanáticos, recorrió el pueblo en una caravana que incluyó comparsas, carrozas y la presencia de centenares de seguidores que coreaban su nombre.

Vladimir Guerrero Jr.´s hometown of Don Gregorio, Dominican Republic threw a parade for him



Vital en el éxito de Toronto

El inicialista de los Azulejos de Toronto fue pieza fundamental en la carrera del equipo hasta el séptimo juego de la Serie Mundial ante los Dodgers de Los Ángeles, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la postemporada.

Vladdy Jr. conectó ocho cuadrangulares y 27 imparables, lo que lo situó entre los líderes históricos entre los jugadores latinos en playoffs, superando al venezolano Pablo Sandoval (26 hits en 2010-14) y quedando solo detrás del cubano Randy Arozarena (29 en 2020).