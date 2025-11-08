Fernando Tatis Jr. gana el Guante de Platino, el mejor defensa de la Liga Nacional

Ya en 2023 Fernando Tatis Jr. también ganó el Guante de Oro y el de Platino. ( FUENTE EXTERNA )

La temporada 2025 no fue la mejor de Fernando Tatis Jr. no fue la mejor con el madero, pero su aporte con el guante fue tan alto que el Golden Glove no fue el mayor galardón que recibió.

Rawlings anunció a los ganadores de los Premios Guante de Platino 2025, que reconocen al mejor jugador defensivo de cada liga, independientemente de su posición, así como al mejor equipo defensivo de cada liga.

El campocorto de los Royals, Bobby Witt Jr., fue nombrado ganador del Guante de Platino de la Liga Americana, mientras que en la Liga Nacional, el jardinero derecho de los Padres, Fernando Tatis Jr., ganó su segundo Guante de Platino y el segundo en los últimos tres años.

Tatis Jr. se une a Adrián Beltré (2011 y 2012) como los únicos dominicanos que se han llevado la distinción.

Tatis, por su parte, terminó la temporada empatado con Crow-Armstrong con la mayor cantidad de carreras defensivas salvadas entre los jardineros de la Liga Nacional, con +15.

Ganadores del Guante de Platino

Desde 2023, cuando pasó del campocorto al jardín derecho, Tatis lidera a todos los jardineros de la Liga Nacional por un amplio margen con +42 DRS. Su impecable transición al jardín derecho ha resultado en dos Guantes de Oro en tres años.

Los Rangers se llevaron el Guante de Oro por equipos en la Liga Americana, mientras que los Cachorros fueron nombrados el mejor equipo defensivo de la Liga Nacional.

Witt, quien ganó su segundo Guante de Oro consecutivo este año, lideró a todos los jugadores de las Grandes Ligas —independientemente de su posición— en Outs por Encima del Promedio (OAA) de Statcast, con +24 (empatado con el jardinero central de los Cachorros, Pete Crow-Armstrong), demostrando su gran alcance en el campocorto. Desde 2023, ningún jugador ha acumulado más OAA que los +54 de Witt.

Los clubes

En cuanto al equipo, si bien los Rangers no tuvieron su habitual desempeño ofensivo prodigioso la temporada pasada, su defensa fue estelar. Texas lideró las Grandes Ligas con +89 DRS. Un jugador clave fue el segunda base Marcus Semien, quien ganó su segundo Guante de Oro.

Los Cachorros lideraron a todos los equipos de las Grandes Ligas con un OAA colectivo de +36, y en términos de DRS, el +84 de Chicago solo fue superado por Texas.

La destreza defensiva de los Cachorros también se reflejó en los resultados individuales de los Guantes de Oro. El club igualó un récord de la franquicia con tres ganadores del Guante de Oro en 2025: el segunda base Nico Hoerner, el jardinero izquierdo Ian Happ y el jardinero central Crow-Armstrong.