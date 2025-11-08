×
Jake Holton rompe empate con doble remolcador en el séptimo, Gigantes derrotan a las Águilas

Johan Rojas extendió a nueve su cadena de partidos seguidos bateando de hit desde el 27 de octubre

    Jake Holton rompe empate con doble remolcador en el séptimo, Gigantes derrotan a las Águilas
    Jake Holton celebra con sus compañeros al momento de llegar a segunda base luego de su doble remolcador en la séptima entrada. (FUENTE EXTERNA.)

     Jake Holton conectó un doble remolcador de dos carreras con las bases llenas y dos outs en la octava entrada para romper el empate y conducir a los Gigantes del Cibao a una victoria 7-4 sobre las Águilas Cibaeñas este sábado, en la continuación del torneo de béisbol invernal dominicano 2025-26, dedicado a Juan Marichal por la Copa Banreservas.

    Con el marcador igualado a cuatro, Holton conectó su quinto doble de la temporada, una línea al jardín izquierdo ante los envíos de Junior Fernández, que permitió las anotaciones de Carlos Jorge y Johan Rojas. José Siri se quedó en la antesala.

    En apenas ocho partidos, Holton exhibe un impresionante promedio de .476 (12 hits en 29 turnos), con cuatro anotadas, cinco dobles, un jonrón, seis impulsadas y cinco boletos.

    Johan Rojas extendió a nueve su cadena de juegos consecutivos bateando de hit desde el 27 de octubre. Durante ese tramo, batea .406 (13 en 32), con 10 anotadas, un doble, dos jonrones, seis remolcadas y ocho bases por bolas.

    En el montículo, Triston McKenzie abrió por las Águilas y trabajó cuatro entradas de tres carreras limpias, con dos boletos, tres ponches y un cuadrangular permitido ante 17 bateadores.

    El relevista Junior Fernández (0-1) cargó con la derrota tras permitir tres carreras limpias en apenas un tercio de entrada.

    Johan Rojas sigue ardiendo con su bate para los nordestanos. (FUENTE EXTERNA.)

    Por los Gigantes, Frank Garcés lanzó 3.1 episodios de una carrera, dos hits, un boleto, dos ponches y un cuadrangular.

    Anderson Pilar (1-0) se llevó la victoria con una entrada y un tercio sin permitir carreras, mientras que Chris Ellis cerró el noveno con dos ponches para apuntarse su cuarto salvamento.

    Destacados a la ofensiva

    Por las Águilas: Adael Amador de 4-2, anotada; Ezequiel Durán de 4-1, anotada, cuadrangular, remolcada y dos ponches y Aderling Rodríguez de 4-1con uno anotada; 

    Por los Potros: Jake Holton de 4-3, anotada, doble, dos remolcadas; Carlos Jorge de 3-2, tres anotadas, doble y una transferencia; Jonathan Clase de 2-1, anotada, jonrón y una remolcada.

     Johan Rojas de 3-2, dos anotadas, cuadrangular, dos remolcadas y una base por bolas; José Sirí de 2-1, anotada, remolcada y boleto.

    Kelvin Gutiérrez de 4-1, dos ponches; José Torres de 4-1, y un doble.

    Los Gigantes del Cibao regresan a San Francisco de Macorís este domingo partir de las cuatro de la tarde. El lunes están libres, para volver a jugar en Santiago a las 7:30 de la noche del martes.

