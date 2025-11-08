Pitcheo de Brooks y ofensiva de Gasper impulsan a Toros para vencer al Escogido

Aaron Brooks brilló desde el montículo para los Toros. ( FUENTE EXTERNA. )

Aaron Brooks lanzó cinco sólidas entradas, y Mickey Gasper empujó dos vueltas, para liderar el triunfo de los Toros del Este con marcador 3-2 sobre los Leones del Escogido, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

Con la victoria, los Toros (7-7) escalan al segundo lugar, retornan a jugar para porcentaje de .500, y logran su segundo triunfo seguido. De su lado, los Leones (6-7) pierden su segundo partido consecutivo y caen al tercer puesto.

El derecho norteamericano, Aaron Brooks (1-0, 0.79), logró su primera victoria de la campaña, completando cinco entradas en blanco de tan sólo tres hits, concedió un boleto y propinó 4 ponches. Con la salida de Brooks, los Toros suman 6 salidas de calidad, la mayor cantidad de la liga.

El pitcheo de los Toros limitó a los Leones a batear de 9-0 con corredores en posición anotadora y a dejar 8 hombres en base.

Joe Corbett se anotó el salvado (1°); mientras que la derrota fue para el derecho abridor de los rojos, Grant Gavin (1-1, 5.79) tras permitir dos vueltas en dos tercios de entrada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/unnamed-1-ce0100d9.jpg Mickey Gasper en el momento en que empujó una de las vueltas para los Toros. (FUENTE EXTERNA.)

Así anotaron

Los Toros atacaron en el mismo primer episodio, cuando Gilberto Celestino se embasó por boleto, luego se robó segunda y posteriormente anotó con fly al derecho de Bryan De La Cruz, quien se embasó y llegó hasta tercera por error del jardinero. De La Cruz anotó posteriormente con hit al right field de Mickey Gasper para poner la pizarra 2-0.

Más tarde, en el quinto inning, una vez más Mickey Gasper conectó sencillo empujador al jardín derecho, remolcando a Bryan De La Cruz para aumentar la ventaja 3-0.

Los Leones lograron su primera rayita del encuentro en la sexta entrada con hit de Yamaico Navarro al prado derecho y error en tiro del jardinero derecho taurino Bryan De La Cruz, para ponerse en el marcador 3-1, y lograron otra en el noveno con fielder choices dónde anotó Jorge Mateo que abrió ese episodio con hit para acercarse por la mínima 3-2.

Por los Toros, Mickey Gasper de 3-2, dos remolcadas y un boleto; Gilberto Celestino de 2-1, dos anotadas, dos boletos y una base robada; Eloy Jiménez de 3-2 con un boleto; Rafael Lantigua de 4-1 y Bryan De La Cruz empujó y anotó una.

Por los Leones, Erik González de 4-2; Franchy Cordero de 4-1 con doble y Sócrates Brito de 4-1.



Este domingo los Toros seguirán en casa, El Corral, donde recibirán a las Estrellas Orientales a partir de las 5:00 de la tarde con el derecho Carlos Rodríguez enfreantado a Esmil Rogers.