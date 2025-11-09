¿De qué acusan a los peloteros dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz en Estados Unidos?

Luis Ortiz y Emmanuel Clase son acusados formalmente por apuestas en Estados Unidos por apuestas. ( FUENTE EXTERNA )

Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, ambos de los Guardianes de Cleveland, fueron acusados formalmente este domingo en Nueva York por su presunta participación en un esquema de apuestas fraudulentas sobre lanzamientos individuales en partidos de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

De acuerdo con los fiscales federales en Brooklyn, los peloteros formaban parte de un plan con apostadores corruptos que realizaban apuestas por cientos de miles de dólares utilizando información privilegiada sobre lanzamientos que ellos mismos manipularían durante los juegos.

Los cargos contra ellos incluyen:

conspiración para cometer fraude electrónico

para cometer soborno

lavado de dinero

conspiración para influir en competiciones deportivas.

"Los deportistas profesionales tienen un puesto de confianza, no solo con sus equipos, sino también con los aficionados que creen en el juego limpio. Según la acusación, ellos vendieron esa confianza a los apostadores", dijo el fiscal federal Joseph Nocella.

Según los documentos judiciales, Clase, de 27 años, comenzó a colaborar con los apostadores en mayo de 2023, acordando manipular ciertos lanzamientos —incluso lanzando intencionalmente bolas al suelo— para beneficiar las apuestas. Se le acusa de recibir sobornos y de financiar parte del plan.

Por su parte, Ortiz, de 26 años, se habría unido a la conspiración en junio pasado, aceptando dinero a cambio de alterar lanzamientos específicos en al menos dos partidos. En uno de ellos, los fiscales alegan que Ortiz recibió 5,000 dólares y Clase otros 5,000 dólares por organizar el lanzamiento amañado.

Las autoridades sostienen que las maniobras de Clase y Ortiz generaron más de 400,000 dólares en ganancias ilegales para los conspiradores.

Luis Ortiz comparecerá este lunes en el tribunal

Ortiz fue arrestado el domingo en Boston y comparecerá ante el tribunal este lunes, mientras que Clase no se encuentra bajo custodia. Ambos enfrentan penas que podrían superar los 20 años de prisión por los distintos cargos federales.

El caso se desarrolla mientras el béisbol y otras ligas profesionales de Estados Unidos enfrentan una creciente presión por casos de apuestas ilegales que amenazan la integridad del deporte.