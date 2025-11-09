×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lidom
Lidom

Las Águilas Cibaeñas vencen a los Gigantes del Cibao en el estadio Cibao

La actividad en la pelota invernal dominicana continúa este lunes con dos partidos a partir de las 4 de la tarde

    Expandir imagen
    Las Águilas Cibaeñas vencen a los Gigantes del Cibao en el estadio Cibao
    Las Aguilas Cibaeñas se mantienen en la cima de la pelota invernal dominicana en su temporada 2025-26 (FUENTE EXTERNA)

    Las Águilas Cibaeñas vencieron 7-3 a los Gigantes del Cibao en partido celebrado en el estadio Cibao de Santiago en la continuación de la temporada del béisbol invernal dominicano. 

    Con las cuyayas debajo 3-0, Jonatan Clase bateó cuadrangular de dos vueltas en la quinta entrada y en el octavo Alberto Rodríguez despachó vuelacercas productor de dos que coronó un ramillete de cuatro para coronar el triunfo sobre los Gigantes del Cibao.

    Un jonrón con uno a bordo de Jake Holton en la segunda entrada había adelantado 2-0 a los nordestanos. 

    La victoria correspondió a Richard Rodríguez (2-0,2.25 ERA) en una labor de relevo una entrada en la que ponchó a un contrario, la derrota recayó sobre el también relevista Wilkin Ramos (0-1, 13.50 ERA) que en un tercio de labor, permitió cuatro hits y cuatro carreras, tres de ellas limpias, no otorgó bases ni ponchó.

    La novena amarilla mejora a 11-3, en tanto que los de la ciudad del Jaya caen a 5-8 y ocupan la última posición del torneo dedicado a Juan Marichal.

    Se trató de la victoria 100 para el dirigente Luis Urueta en fase regular de la Lidom en una carrera que lo ha llevado por el Licey y Gigantes antes de sentarse en el banquillo amarillo.

    RELACIONADAS

    Los más destacados

    Por los Gigantes, José Sirí 3-2 H2 2 CA; Jake Holton 3-2 H4 1 CA 2 CE y Cooper Johnson 3-1.  

    Por las Águilas, Alberto Rodríguez 3-1 H4 1 CA 2 CE; Emmanuel Rodríguez 3-2 y Jonathan Clase 4-2 H4 2 CA 2 CE.  

    Próximos partidos

    Los Toros del Este estarán de visita en el estadio Quisqueya para enfrentar a los Leones  a partir de las 4 de la tarde y en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís estarán de visita los Tigres para enfrentar a las Estrellas Orientales.  

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.