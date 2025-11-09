Las Águilas Cibaeñas vencen a los Gigantes del Cibao en el estadio Cibao

Las Aguilas Cibaeñas se mantienen en la cima de la pelota invernal dominicana en su temporada 2025-26 ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas vencieron 7-3 a los Gigantes del Cibao en partido celebrado en el estadio Cibao de Santiago en la continuación de la temporada del béisbol invernal dominicano.

Con las cuyayas debajo 3-0, Jonatan Clase bateó cuadrangular de dos vueltas en la quinta entrada y en el octavo Alberto Rodríguez despachó vuelacercas productor de dos que coronó un ramillete de cuatro para coronar el triunfo sobre los Gigantes del Cibao.

Un jonrón con uno a bordo de Jake Holton en la segunda entrada había adelantado 2-0 a los nordestanos.

La victoria correspondió a Richard Rodríguez (2-0,2.25 ERA) en una labor de relevo una entrada en la que ponchó a un contrario, la derrota recayó sobre el también relevista Wilkin Ramos (0-1, 13.50 ERA) que en un tercio de labor, permitió cuatro hits y cuatro carreras, tres de ellas limpias, no otorgó bases ni ponchó.

La novena amarilla mejora a 11-3, en tanto que los de la ciudad del Jaya caen a 5-8 y ocupan la última posición del torneo dedicado a Juan Marichal.

Se trató de la victoria 100 para el dirigente Luis Urueta en fase regular de la Lidom en una carrera que lo ha llevado por el Licey y Gigantes antes de sentarse en el banquillo amarillo.

Los más destacados

Por los Gigantes, José Sirí 3-2 H2 2 CA; Jake Holton 3-2 H4 1 CA 2 CE y Cooper Johnson 3-1.

Por las Águilas, Alberto Rodríguez 3-1 H4 1 CA 2 CE; Emmanuel Rodríguez 3-2 y Jonathan Clase 4-2 H4 2 CA 2 CE.

Próximos partidos

Los Toros del Este estarán de visita en el estadio Quisqueya para enfrentar a los Leones a partir de las 4 de la tarde y en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís estarán de visita los Tigres para enfrentar a las Estrellas Orientales.