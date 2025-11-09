Eloy Jiménez y Jared Oliva jonronean en paliza de Toros a Estrellas

Eloy Jiménez conecta cuadrangular en el partido ante las Estrellas Orientales en el estadio Francisco Micheli de La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Eloy Jiménez y Jared Oliva pegaron cuadrangular cada uno, para encabezar una contundente victoria de los Toros del Este con pizarra 10-4 sobre las Estrellas Orientales, en partido celebrado este domingo en el estadio Francisco A. Micheli.

Para Jiménez fue su segundo jonrón de la estación, ambos conectados en "El Corral", mientras que para Oliva este fue primer cuadrangular en apenas su segundo encuentro de esta temporada.

Este par de jonrones mantienen a los Toros como segundos de la liga en este departamento con 13, detrás de las Estrellas que llegaron a 20.

Con la victoria, los Toros (8-7) se afianzan en la segunda posición del standing, consiguen su tercera victoria en casa, y logran su tercer triunfo seguido. De su lado, las Estrellas (7-10) pierden su segundo partido al hilo.

El triunfo fue para el relevista taurino Jorge Bautista (1-0, 1.42) tras lanzar 1.1 episodios sin libertades y un ponche, mientras que la derrota fue para el relevista verde Jhan Mariñez (0-1, 4.76) luego de permitir dos carreras y dos hits en apenas un tercio de entrada.

Las carreras

Las Estrellas anotaron primero con jonrón (1) de su receptor Rodolfo Durán para colocar el marcador 1-0, pero, de inmediato los Toros igualaron, 1-1, con cuadrangular solitario (1) del importado Jared Oliva.

En la cuarta entrada, las Estrellas anotaron dos carreras más, una por jonrón solitario al prado izquierdo del jardinero Raimel Tapia para poner el juego 2-1, y otra con doble empujador del intermedista Euribiel Angeles aumentando la ventaja 3-1.

Los Toros reaccionaron de nuevo en la baja del cuarto, con hit remolcador al right field de Yairo Muñoz, empujando a Sandber Pimentel, quién había pegado doble al inicio de este inning y Muñoz fue empujado por un largo doble de Jared Oliva al left field para empatar las acciones 3-3, todo esto después de dos outs.

En el quinto, los Toros atacaron nuevamente con un rally de tres vueltas, que inició con batazo de hit y error de Mickey Gasper donde anotó Gilberto Celestino; Gasper fue remolcado desde tercera por fly de sacrificio de Bryan De La Cruz y la otra carrera llegó gracias a un enorme jonrón (2) solitario del toletero Eloy Jiménez para tomar ventaja 6-3.

Más tarde, en el séptimo, las Estrellas agregaron una más con infield hit de Eguy Rosario, anotando Ernesto Martínez para acercarse 6-4.

Los Toros tuvieron otro rally de cuatro vueltas en el octavo inning, cuando con las bases llenas, Rafael Lantigua pegó doble por la raya de tercera que limpió las almohadillas y posteriormente fue empujado desde segunda con sencillo al right field del emergente Félix Reyes para sentenciar el encuentro 10-4.

Los más destacados

Por los Toros, Jared Oliva de 4-2, jonrón y doble, dos empujadas, una anotada; Eloy Jiménez de 5-1 con cuadrangular, una producida y una anotada; Yairo Muñoz de 4-2, doble, una remolcada, dos anotadas; Mickey Gasper de 4-2 con una anotada; Sandber Pimentel de 4-3, con doble y tres sencillos, anotó una; Rafael Lantigua de 1-1, doble, tres remolcadas, una anotada; Bryan De La Cruz empujó una y Gilberto Celestino tomó tres boletos y anotó dos.

Por las Estrellas, Rodolfo Durán de 4-1 con cuadrangular, una empujada, una anotada; Raimel Tapia de 4-1, cuadrangular, una producida y una anotada; Euribiel Angeles de 4-1, con doble y una remolcada; y Eguy Rosario de 4-1 con una producida.

Próximos partidos

Los Toros del Este estarán de visita en el estadio Quisqueya para enfrentar a los Leones a partir de las 4 de la tarde y en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís estarán de visita los Tigres para enfrentar a las Estrellas Orientales.