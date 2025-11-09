Robert Stock y Burch Smith llegan para fortalecer el pitcheo de Águilas Cibaeñas

Robert Stock y Burch Smith son los nuevos refuerzos de las Aguilas Cibaeñas en la pelota invernal dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas anunciaron la contratación de los lanzadores Roberto Stock y Burch Smith para la continuación del torneo de la Liga Dominicana de Béisbol 2025-2026.

Stock de 35 años de edad llega con el aval de un reciente dominio en el béisbol invernal, viene de conquistar la Triple Corona de Pitcheo en la temporada 2024-2025 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LMP) con los Naranjeros de Hermosillo, un hito que lo convierte en el sexto lanzador en la historia de ese circuito en lograrlo. Lideró la LMP en efectividad ( 1.60), victorias 10 (co-líder) y ponches ( 78).

Con experiencia previa en MLB con los Padres de San Diego, Medias Rojas de Boston, Cachorros de Chicago y Mets de New York, Stock aportará veteranía y versatilidad, siendo capaz de desempeñarse como relevista de poder.

Su arsenal incluye recta por encima de 97 millas por hora, sinker, cambio y slider.

"Estamos sumamente complacidos de asegurar los servicios de Robert. Su experiencia en MLB y su probada capacidad para manejar entradas importantes nos brindarán la solidez y el poder que buscamos en nuestro bullpen", aseguró Gian Guzmán, gerente general aguilucho.

Burch Smith: calidad Probada en Lidom

Las Águilas también fortalecen su bullpen con la firma de Burch Smith (35 años), cuya trayectoria incluye seis temporadas en Grandes Ligas y un exitoso paso reciente por la pelota dominicana.

Smith ya conoce el rigor de la liga dominicana, tras su participación con los Gigantes del Cibao en la temporada 2023-2024, donde demostró ser un ponchador eficiente. En esa temporada tuvo 0-1, efectividad de 2.51 y 20 ponches en 14.1 entradas.

Con siete organizaciones de MLB en su currículum, Smith se une al equipo para aportar profundidad y calidad en la continuación del torneo. Su repertorio es amplio e incluye una bola rápida que supera las 97 millas por hora, complementada por recta cortada, sinker, cambio y curva.

El relevista ha jugado con un total de siete equipos en las Grandes Ligas: Padres de San Diego, Reales de Kansas City, Cerveceros de Milwaukee, Gigantes de San Francisco, Atléticos de Oakland, Marlins de Miami y Orioles de Baltimore.

"Burch ya demostró su calidad en la liga dominicana, estamos añadiendo un lanzador probado que nos ayudará a fortalecer el pitcheo en esta etapa del torneo", expresó el gerente del conjunto.