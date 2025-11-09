Clase y Ortiz acusados formalmente de manipular apuestas en MLB

Luis Ortiz y Emmanuel Clase son acusados formalmente por apuestas en Estados Unidos ( FUENTE EXTERNA )

Emmanuel Clase y Luis Ortiz, lanzadores dominicanos de los Cleveland Guardians, fueron acusados de fraude, conspiración y soborno por un presunto esquema para amañar lanzamientos individuales que permitieron a apostadores ganar cientos de miles de dólares, según una acusación formal presentada por fiscales federales el domingo.

De acuerdo a un reporte de Jeff Passan, en ESPN, Ortiz fue arrestado el domingo por la mañana en Boston. Comparecerá ante el tribunal el lunes, según la fiscalía. Clase no se encuentra bajo custodia.

Los fiscales del Distrito Este de Nueva York, la oficina del Fiscal Federal con sede en Brooklyn que presentó cargos similares contra el jugador de la NBA Terry Rozier y varios entrenadores a finales de octubre, indicaron en la acusación que Clase acordó con un apostador desde mayo de 2023 realizar lanzamientos específicos a cambio de pelotas para que el apostador pudiera hacer apuestas especiales y obtener ganancias.

Los fiscales alegan que Ortiz recibió 5,000 dólares por lanzar una bola intencional el 15 de junio, y que Clase obtuvo otros 5,000 dólares por facilitarlo. Según la acusación, repitieron el acto el 27 de junio, recibiendo 7,000 dólares cada uno por ese lanzamiento.

Según la fiscalía, Ortiz se unió al esquema en junio de 2025, y entre ambos, los apostadores ganaron al menos 450.000 dólares apostando a sus lanzamientos, mientras que Clase y Ortiz recibieron sobornos por su participación.

Pueden llegar a prisión

Los fiscales indicaron que cada lanzador podría enfrentar hasta 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico, 20 años por conspiración para cometer fraude electrónico por privación de servicios honestos, 20 años por conspiración para lavar dinero y cinco años por conspiración para influir en eventos deportivos mediante soborno.

Clase, tres veces All-Star y dos veces Relevista del Año, y Ortiz fueron suspendidos con goce de sueldo por las Grandes Ligas de Béisbol en julio, después de que empresas de integridad de apuestas detectaran apuestas irregulares en dos lanzamientos de Ortiz en junio.

En un comunicado a ESPN, las Grandes Ligas declaró: "Las Grandes Ligas contactaron a las autoridades federales al inicio de su investigación y han cooperado plenamente durante todo el proceso. Estamos al tanto de la acusación formal y del arresto de hoy, y nuestra investigación continúa".

Aunque la proliferación de las apuestas deportivas legalizadas ha revolucionado el mundo del deporte, las acusaciones contra Clase y Ortiz son las más graves para este deporte desde que Pete Rose aceptó una suspensión de por vida por apostar en béisbol en 1989.

Las normas de la MLB contra las apuestas deportivas son estrictas, y Clase y Ortiz podrían enfrentarse a suspensiones de por vida similares a la impuesta el año pasado al jugador de cuadro de los Padres de San Diego, Tucupita Marcano, quien realizó casi 400 apuestas en béisbol.

"Los acusados privaron a los Cleveland Guardians y a las Grandes Ligas de Béisbol de sus servicios honestos", declaró Joseph Nocella Jr., fiscal federal del Distrito Este.

"Defraudaron a las plataformas de apuestas en línea donde se realizaron las apuestas. Y traicionaron el pasatiempo nacional de Estados Unidos. La integridad, la honestidad y el juego limpio son parte esencial del deporte profesional. Cuando la corrupción se infiltra en este deporte, no solo deshonra a los participantes, sino que también daña la confianza pública en una institución vital y querida por todos nosotros".

Los mensajes dejados por ESPN a los abogados de ambos jugadores para solicitar comentarios no han sido respondidos.

En un comunicado, los Guardians declararon: «Estamos al tanto de la reciente acción policial. Seguiremos cooperando plenamente con las autoridades y las Grandes Ligas de Béisbol mientras continúan sus investigaciones».