Tony Blanco Jr. gana el Home Run Derby de la AFL

Durante la práctica de bateo del Home Run Derby de la Liga Otoñal de Arizona 2025, Tony Blanco Jr. fue el tema de conversación.

Desde comentarios como “es el tipo más grande que he visto” hasta “es una bestia”, el prospecto de los Pirates de 6 pies 7 pulgadas y 243 libras atrajo la admiración de sus compañeros. Cuando empezó a soltar su poderoso swing derecho, el sonido de sus batazos fue de esos que pocos pueden generar.

Cuando comenzó el evento, uno de sus jonrones fue registrado a 122.9 millas por hora, más fuerte que cualquier cuadrangular conectado en un juego o en un Home Run Derby de MLB en la era Statcast (desde 2015).

Otro batazo, de 119.7 mph, aterrizó en el techo de un edificio cercano, desatando la euforia en todo el estadio, incluidos muchos de los propios participantes de la Fall League que estaban a nivel de campo. Todos coincidieron en una cosa: era la pelota más lejos que habían visto volar jamás.

Y, de manera apropiada, el último swing de la noche fue de Blanco, quien conectó su primer jonrón hacia la banda contraria —un batazo de oro— antes de lanzar el bate al aire y ser abrazado por sus compañeros.

Fue una noche que significó mucho más que solo levantar el trofeo y proclamarse campeón del Home Run Derby.

“Mi papá nunca me vio en un Home Run Derby cuando estaba vivo. Esto es para él”, dijo un emocionado Blanco a través del intérprete Erick Salcedo, coach de Salt River y su lanzador en el evento.

El padre del pelotero, Tony Blanco Sr., falleció en abril en un trágico accidente en la República Dominicana. Participó en el Futures Game de 2004 y jugó 56 partidos en Grandes Ligas con los Nationals en 2005, antes de disfrutar de una destacada carrera internacional, principalmente en Japón.

También tuvo una breve participación en la Arizona Fall League en 2005, pocos meses después del nacimiento de su hijo.

“Me siento orgulloso, sobre todo por Tony”, dijo también vía Salcedo su compañero Esmerlyn Valdez, otro prospecto de los Piratas. “Ganar el Home Run Derby por su papá —él ama a su papá— poder ganar hoy es por él y su familia. Estoy muy orgulloso ahora.”

Con el nuevo formato de 2025, Blanco y Valdez iniciaron el Derby como compañeros de equipo, igual que en los Salt River Rafters durante su estancia en la liga.

Cada participante tuvo 90 segundos para conectar la mayor cantidad de jonrones posible en la ronda preliminar (sumando puntos extra por cada batazo de más de 425 pies), antes de avanzar a rondas de cuartos de final y semifinal por equipos. Los que quedaban de pie al final pasaban a la Final, enfrentándose entre sí.

Blanco y Valdez tomaron una ventaja dominante al combinar 18 jonrones (26 puntos) en su primera ronda. Aumentaron su ventaja en las siguientes fases, dejando sin oportunidad a los demás. Los fanáticos ubicados más allá del jardín izquierdo recibieron una lluvia de pelotas salidas de sus bates.

“Cuando era niño veía los Home Run Derby por televisión”, dijo Blanco. “Ahora ver a los niños atrapando pelotas mías significa mucho. Es un momento especial.”

Ambos han sido de lo más destacado en el desierto. Valdez lidera la liga con ocho cuadrangulares, ubicándose entre los 40 mejores registros de jonrones en la historia de la Fall League.

Blanco, por su parte, conectó un jonrón de 464 pies y un doble de 120.4 mph en días consecutivos en octubre, una muestra de su impresionante poder.

En la ronda final, cada jugador tuvo nueve swings (alternando tres a la vez) para sumar la mayor cantidad de jonrones posible. Tras casi dos horas de competencia, ambos estaban exhaustos. Valdez terminó con dos jonrones, y sonrió al ver que Blanco tenía la misma cifra con un swing restante.

Al conectar el batazo ganador, Valdez fue uno de los primeros en salir a abrazarlo. Ambos se apoyaron mutuamente durante la entrevista posterior, visiblemente conmovidos.

La Fall League ha organizado oficialmente el Home Run Derby durante las últimas cuatro temporadas, dejando recuerdos inolvidables: el espectacular batazo de Heston Kjerstad en 2022, el desempate cuádruple de 2023 o la racha “a lo Josh Hamilton” de Brock Wilken en 2024. Nada de eso pasó desapercibido para los jóvenes de los Pirates.

“Antes de la Fall League hablamos y dijimos que queríamos competir uno contra el otro en el Derby”, comentó Valdez. “Poder hacerlo y llevarnos el trofeo para los Pirates es algo muy especial.”

Resultados finales:

Tony Blanco Jr.: 24 HR (32 puntos)

Esmerlyn Valdez: 16 HR (23 puntos)

Ethan Petry (WSH No. 8): 12 HR (15 puntos)

Tommy White (ATH No. 7): 10 HR (12 puntos)

Parks Harber (SF): 6 HR (7 puntos)

Ryan Galanie (CWS): 3 HR (3 puntos)

Luke Adams (MIL No. 8): 5 HR (5 puntos)

Thomas Sosa (BAL): 3 HR (3 puntos)