¿Qué dice el expediente de los pitcheos que activaron las alertas con Clase y Ortiz?

Emmanuel Clase estaría en el centro de la investigación como la fgura clave que sedujo a Ortiz. ( FUENTE EXTERNA )

El béisbol de Grandes Ligas enfrenta un nuevo terremoto tras la acusación presentada contra los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, quienes habrían recibido sobornos de apostadores para realizar lanzamientos específicos que activaran ganancias en apuestas en vivo (prop bets).

De acuerdo con la acusación formal presentada el domingo, los fiscales federales aseguran que ambos jugadores colaboraron con dos apostadores de nacionalidad dominicana, quienes habrían ganado más de 460,000 dólares entre 2023 y 2025. Las apuestas involucraban acciones como lanzar una bola, golpear a un bateador o alcanzar ciertas velocidades con sus envíos.

En el caso de Clase, los registros judiciales detallan al menos ocho partidos bajo investigación. El primero ocurrió el 19 de mayo de 2023, cuando una apuesta de 27,000 dólares dependía de que lanzara a más de 94.95 millas por hora; lo hizo con un cutter de 98.5 mph ante los Mets. Días después, el 3 y 7 de junio, Clase volvió a lanzar sliders por debajo de los límites pactados, ambos rebotes que coincidieron con apuestas de entre 38,000 y 58,000 dólares.

En 2025, las sospechas continuaron. El 12 de abril, un slider de 89.4 mph ante Bobby Witt Jr. abrió una secuencia de jugadas que favoreció a los apostadores. Le siguieron otros partidos el 11, 13, 17 y 28 de mayo, con lanzamientos intencionalmente fuera de la zona o por debajo del rango de velocidad establecido. En uno de los episodios, tras cumplir el acuerdo, un apostador le envió un GIF de un hombre ahorcándose, y Clase respondió con la imagen de un perro triste.

El expediente también incluye los casos del abridor Luis Ortiz, investigado por lanzamientos sospechosos el 15 y 27 de junio de 2025. En ambos encuentros, Ortiz inició con sliders de 86.7 mph que rebotaron antes del plato, generando bases por bolas o carreras tempranas que coincidían con apuestas de hasta 18,000 dólares.

Las autoridades federales mantienen abierta la investigación y no descartan nuevas imputaciones. De confirmarse los cargos, el escándalo podría convertirse en uno de los más graves en la historia reciente del béisbol, recordando los casos de amaños que marcaron el siglo pasado.

A continuación, cronología de los pitcheos investigados de acuerdo al documento al que tuvo acceso Diario Libre.

Emmanuel Clase

19 de mayo de 2023

El expediente menciona una apuesta de aproximadamente 27,000 dólares a que Clase lanzaría una pelota a más de 94.95 mph. Abrió el décimo inning ante los Mets con un cutter de 98.5 mph bajo y adentro contra Starling Marte. Marte voló en el siguiente lanzamiento, pero los Mets remontaron para ganar 10-9. Clase cargó con la derrota.

3 de junio de 2023

Apuestas por unos 38,000 dólares a que lanzaría una bola o golpearía al bateador con velocidad menor a 94.95 mph. Abrió el noveno con un slider de 89.4 mph ante Ryan Jeffers que botó antes del plato y golpeó al receptor Mike Zunino. Jeffers se ponchó después y Clase salvó el juego 4-2.

7 de junio de 2023

Apuestas por 58,000 dólares con las mismas condiciones. Inició el noveno con un slider de 91.4 mph a Jarren Duran (Boston). Duran fue transferido, pero Clase cerró el juego 5-3 con otro salvamento.

12 de abril de 2025

Apuestas por 15,000 dólares para una bola o golpeado con velocidad menor de 98.95 mph. Abrió el noveno con un slider de 89.4 mph ante Bobby Witt Jr. (Kansas City). Witt conectó hit tres lanzamientos después en una remontada de los Guardians por 6-3.

11 de mayo de 2025

Apuestas por 11,000 dólares. Un cutter de 99.1 mph a Max Kepler (Filadelfia) cayó en la tierra al abrir el noveno. Kepler se roleteó luego y los Phillies ganaron 3-0.

13 de mayo de 2025

Apuestas por 3,500 dólares para una bola o golpeado con velocidad menor a 99.45 mph. Abrió el noveno ante Jake Bauers (Milwaukee) con un slider de 89.1 mph que botó. Bauers se ponchó después; Clase consiguió el salvamento 2-0.

17 de mayo de 2025

Apuestas por 10,000 dólares con velocidad menor a 97.95 mph. Lanzó un slider de 87.5 mph a Santiago Espinal (Cincinnati) que botó. Espinal dio hit después; Clase fue relevado en la derrota 4-1.

28 de mayo de 2025

Apuestas por 4,000 dólares a que lanzaría una bola o golpearía al bateador. Comenzó ante Andy Pages (Dodgers) con un slider que rebotó detrás del plato, aunque Pages hizo swing. Clase salvó el partido 7-4. Según el expediente, tras el juego un apostador le envió un GIF de un hombre ahorcándose con papel sanitario, y Clase respondió con un GIF de un perrito triste.

Luis Ortiz

15 de junio de 2025

Apuestas por 13,000 dólares a que lanzaría una bola. Abrió el segundo inning con un slider de 86.7 mph ante Randy Arozarena (Seattle) que botó. Arozarena caminó y anotó la primera carrera en una entrada de cinco carreras. Los Marineros ganaron 6-0.

27 de junio de 2025

Apuestas por 18,000 dólares con la misma condición. Lanzó un slider de 86.7 mph ante Pedro Pagés (San Luis) que rebotó hasta el fondo. Pagés conectó jonrón dos lanzamientos después; los Cardenales ganaron 5-0.