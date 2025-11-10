Las Estrellas apagan a los Tigres con pitcheo sólido y contacto oportuno en San Pedro

Robinson Canó, de las Estrellas Orientales, bateó de 4-1 e impulsó una carrera en el triunfo 4-0 de su equipo sobre los Tigres del Licey este domingo 10 de noviembre de 2025 en el Estadio Tetelo Vargas. ( CORTESÍA ESTRELLAS ORIENTALES )

Las Estrellas Orientales blanquearon a los Tigres del Licey cuatro carreras por cero este domingo en el Estadio Tetelo Vargas, apoyados en una oportuna ofensiva y un pitcheo dominante que apagó los intentos de los capitalinos por acercarse en la pizarra.

El duelo comenzó cerrado, con ambos lanzadores marcando la pauta. Albert Abreu, por los Tigres y Oscar de la Cruz por los orientales.

El marcador se abrió en un tercer episodio con las bases llenas para las Estrellas, sin out. Magneuris Sierra y Carlos Martínez conectaron sencillos consecutivos, seguidos por otro de Vidal Bruján que llenó las bases.

El debutante Robinson Canó respondió con una línea al izquierdo que trajo la primera carrera del juego, y un rodado de Euribiel Ángeles permitió que Martínez anotara la segunda para irse delante 2-0.

En la cuarta, los orientales volvieron a la carga con sencillo de Coco Montes y otro de Sierra, impulsando la tercera vuelta. El golpe final llegó en el quinto, cuando Josh Lester disparó un triple al jardín derecho para empujar a Ángeles y ampliar la ventaja 4-0.

De la Cruz lanzó 4.1 entradas de cinco hits, dos boletos y seis ponches. El relevo verde hizo el resto comenzando por Jefry Yan, seguido de Peyton Gray y Ty Adcock.

Los tres mantuvieron el control del partido sin permitir libertades. En las últimas tres entradas, el bullpen cerró con autoridad, limitando a los Tigres a un par de indiscutibles inofensivos.

Gray (1-2) se llevó la victoria luego de lanzar dos entradas en blanco. La derrota fue para Abreu (0-4).

Por las Estrellas, Magneuris Sierra encabezó el ataque con dos hits y una remolcada; Lester aportó un triple productor y Canó añadió una impulsada clave.

Las Estrellas ponen su marca en 8-10 y se ubican en la tercera posición a cinco juegos del primero, que ocupan las Águilas Cibaeñas, libres este lunes. El Licey (7-9) está en cuarto puesto, también a cinco del primer lugar.

Orientales y azules se ubican a dos juegos completos del segundo puesto que poseen los Toros del Este (9-7), que vencieron 12-4 a los Leones del Escogido este lunes.