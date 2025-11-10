Los Toros del Este apabullan al Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal

Rolando Hernández llega al plato luego de conectar cuadrangular con las bases llenas en el triundo de los Toros del Este sobre los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal. ( FUENTE EXTERNA )

Los Toros del Este (9-7) vencieron con marcador 12-4 a los Leones del Escogido (6-9) en partido celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El receptor del conjunto taurino, Rolando Hernández, conectó cuadrangular con las bases llenas en la segunda entrada para ampliar la ventaja a seis carreras por cero.

Los Leones anotaron su primera vuelta del encuentro en la parte de abajo de la tercera entrada, con un cuadrangular del jardinero izquierdo Héctor Rodríguez, pero el conjunto romanense selló el encuentro con un rally de seis carreras.

La victoria correspondió a Chester Pimentel (1-0, 3.00 ERA) en labor de relevo y la derrota recayó sobre el abridor de los Leones Yoniel Curet (0-1,67.50) que en labor de dos tercios de entrada permitió dos hits y dos carreras limpias, otorgó una base por bolas y ponchó a dos bateadores.

El abridor de los Toros, José Ureña, permitió tres hits y una carrera limpia en tres entradas, otorgó una base por bolas con tres ponches.

Los más destacados

Por los Toros, Eloy Jiménez 4-2 1 CA 3 CE; Jeimer Candelario 5-2 2 H2 1 CA 2 CE y Rolando Hernández 4-1 H4 1 CA 4 CE.

Por los Leones, Héctor Rodríguez 3-2 H4 1 CA 1 CE; Jonathan Guzmán 2-2 1 CE y Alexander Canario 4-1 1 CE.

Próximos partidos

El Escogido estará enfrentando a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya a partir de las 7:30 de la noche; los Gigantes del Cibao van a la ciudad de Santiago para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales van al estadio Francisco Micheli de La Romana para enfrentar a las Estrellas Orientales a partir de la misma hora.