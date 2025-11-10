Nogosek, Barnes y Tromp son los nuevos refuerzos escarlatas

La gerencia de Operaciones de Béisbol de los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, informó que el equipo rojo contrató a los derechos Stephen Nogosek, Jacob Barnes y al receptor Chadwick Tromp, todos con experiencia de Grandes Ligas.

Nogosek, de 30 años, tiene cuatro años de experiencia en las Ligas Mayores con los Mets de Nueva York entre el 2019 y el 2023. En el 2024-25 lanzó con los Tomateros de Culiacán, en México, dejando efectividad de 1.39, WHIP de 0.83, récord de 1-1, 18 salvamentos y 36 ponches en 32.1 innings.

Este año lanzó en la sucursal AAA de los Reales de Kansas City, donde puso marca de 3-3, 60 ponches en 57.1 entradas, con 4.87 de porcentaje de carreras limpias.

La trayectoria de Barnes, de 35 años, es aún mayor en el "big show", ya que tiene 10 años de servicio que incluye paradas en los Cerveceros de Milwaukee, Kansas City, Angelinos de Los Ángeles, Mets, Tigres de Detroit, Cardenales de San Luis, Yankees de Nueva York, Nacionales de Washington y Azulejos de Toronto, con quienes jugó en el 2025.

Combinando todo, totaliza 336.1 episodios de 322 ponches, 1.39 de WHIP, 4.79 de efectividad y registro de 16-21. En las Ligas Menores su porcentaje de carreras limpias de por vida es de 3.27 y el WHIP de 3.26, incluyendo 527 ponches en 586.1 innings.

Tromp, de 30 años, es nativo de Aruba y batea a la derecha. Estuvo en las Mayores con los Gigantes de San Francisco, Bravos de Atlanta y Orioles de Baltimore, combinando 67 juegos en seis años en los que sacó al 23.8 por ciento de los corredores que le intentaron robar.

Su línea ofensiva en 12 años en las Menores es de .247/.314/.383, con 61 cuadrangulares, 322 remolcadas, 115 dobles y 263 anotadas, durante 643 compromisos.

Al roster semanal

Nogosek, Barnes y Tromp ingresan hoy al roster semanal de los 17 veces campeones nacionales, en sustitución de Indigo Díaz, Darién Núñez y César Prieto, a quienes se les cumplieron sus respectivos contratos.