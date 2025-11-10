El lanzador derecho japonés Tatsuya Imai apunta hacia MLB

El lanzador derecho Tatsuya Imai, quizás el jugador más intrigante que saldrá de Japón este invierno, será puesto en el sistema de "posting" para equipos de las Grandes Ligas, anunció el lunes el equipo Seibu Lions.

Una vez que el conjunto de la NPB abra el proceso, Imai tendrá 45 días para llegar a un acuerdo con un equipo de las Mayores.

Imai, de 27 años, es más pequeño que el lanzador típico, con una estatura de 5 pies 11 pulgadas y 154 libras. Pero el éxito reciente de lanzadores japoneses de menor estatura podría motivar a equipos de MLB a ofrecerle un contrato sustancial.

Tim Britton, de The Athletic, proyecta que firmará un contrato de ocho años y 190 millones de dólares, argumentando que la tasa de ponches en su carrera en la NPB fue similar a la de Yusei Kikuchi cuando firmó con los Seattle Mariners a los 28 años en 2019.

Los Yanquis entre los principales interesados

Los Yanquis de Nueva York son uno de los posibles interesados en Imai, quien figura como el agente libre número 10 en el Big Board de The Athletic. El equipo iniciará la próxima temporada sin Gerrit Cole, Carlos Rodón y Clarke Schmidt en la rotación.

Cole y Schmidt regresarán de cirugías importantes en el codo, por lo que existe incertidumbre sobre si podrán recuperar su forma previa y mantener a flote la rotación.

Aunque su repertorio no iguala al de Yoshinobu Yamamoto, de los Los Angeles Dodgers, MVP de la Serie Mundial y quien, con apenas 5 pies 10 pulgadas, dominó a los bateadores en la postemporada, Imai se perfila como un abridor de media rotación, con techo de segundo abridor.

Con una efectividad de 1.92 en 163 2/3 entradas durante 2025 y una ERA de por vida de 3.15 en ocho temporadas en la NPB, Imai se ha establecido gracias a un repertorio que incluye una recta de 95 mph, un slider con tasa de fallos del 45% esta temporada, además de un splitter, curva y sinker.

En las últimas dos campañas ponchó al 27% de los bateadores enfrentados.

El analista Keith Law, también de The Athletic, escribió en su ranking de agentes libres:

"Lo hace con engaño: tiene una mecánica de brazo baja, de tres cuartos, con un punto de liberación extremadamente bajo, ayudado por el hecho de que es bastante pequeño para los estándares de un abridor de MLB, y su recta es promedio, si no un poco por debajo".