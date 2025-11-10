MLB y sus socios anuncian límites para las apuestas sobre lanzamientos individuales

Emmanuel Clase fue acusado junto a Luis Ortiz por realizar lanzamientos fraudulentos en partidos desde el 2023. ( FUENTE EXTERNA )

Major League Baseball ha creado nuevas medidas para limitar los mercados de apuestas a nivel del resultado de un pitcheo individual, según un comunicado de la liga emitido el lunes y reflejado en un trabajado por el periodista Anthony Castrovince de la plataforma MLB.com.

Las nuevas medidas, que entran en vigor de inmediato y se realizan con los socios de casas de apuestas deportivas de MLB, limitarán las apuestas en los llamados mercados de “microapuestas” de lanzamientos individuales a US$200 y excluirán esas apuestas de los parlays.

Las medidas se implementarán en los operadores de apuestas deportivas que representan más del 98 por ciento del mercado de apuestas de EE.UU. y, según el comunicado, “tienen como objetivo mitigar los riesgos de integridad y mantener los beneficios de transparencia y acceso a datos que proporciona el mercado regulado de apuestas deportivas”.

“Desde que la decisión de la Corte Suprema abrió la puerta a las apuestas deportivas legalizadas, Major League Baseball ha trabajado continuamente con la industria y las partes interesadas regulatorias en todo el país para defender nuestra prioridad más importante: Proteger la integridad de nuestros juegos para los aficionados”, dijo el Comisionado Rob Manfred en el comunicado.

“Felicito al Gobernador de Ohio [Mike] DeWine por su liderazgo en este tema durante los últimos meses. También felicito a la industria por trabajar con nosotros para tomar medidas sobre una solución nacional para abordar los riesgos que plantean estos mercados a nivel de lanzamientos, que son particularmente vulnerables a temas de integridad. Esperamos seguir trabajando con todas las partes interesadas, incluidos los operadores de apuestas deportivas con licencia, los funcionarios electos y los reguladores, para asegurar que siempre estemos protegiendo la integridad de nuestro juego”.

ESPN informó sobre la acusación

El domingo, ESPN informó que los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis L. Ortiz fueron acusados por fiscales en Brooklyn, Nueva York por cargos relacionados con un supuesto esquema para amañar apuestas sobre el resultado de lanzamientos realizados en los partidos de Grandes Ligas.

Los dos lanzadores dominicanos están acusados de realizar pitcheos específicos como bolas para que los apostadores pudieran hacer apuestas y obtener ganancias.

Los mercados a nivel del resultado de un lanzamiento, que pueden incluir apuestas sobre bolas o strikes o velocidad del envío, presentan mayores riesgos de integridad porque se centran en sucesos específicos y únicos que pueden ser determinados por un solo jugador y pueden ser intrascendentes para el resultado de un partido.

La creación de un límite estricto en este tipo de apuestas, y la prohibición de combinarlas, reduce la ganancia potencial de estos mercados y la capacidad de eludir el nuevo límite.

Estas nuevas medidas se tomaron para reducir más el incentivo para que los jugadores incurran en conductas indebidas.

Una regla clara

La Regla 21 de MLB exige que los jugadores, árbitros, funcionarios o empleados del club/liga que apuesten en un juego de béisbol en el que tienen el deber de desempeñarse sean incluidos en la lista de inelegibles permanentes.

Dado que Clase y Ortiz lanzaron para los Guardianes de Cleveland la temporada pasada, el Gobernador DeWine se había pronunciado abiertamente sobre los peligros de las microapuestas.

“Al limitar la capacidad de realizar grandes apuestas en microapuestas de este tipo, Major League Baseball está tomando medidas afirmativas para proteger la integridad del juego y reducir los incentivos para participar en esquemas de apuestas inapropiadas”, dijo DeWine en un comunicado. “Insto a otras ligas deportivas a seguir el ejemplo de Major League Baseball con acciones similares”.

Christian Genetski, presidente de FanDuel, socio oficial de apuestas deportivas de MLB, también emitió un comunicado.

“La industria de las apuestas deportivas legalizadas se basa en un fundamento de diálogo y colaboración con nuestros socios de las ligas y los estados en los que operamos”, dijo Genetski. “Esta iniciativa ilustra nuestro compromiso inquebrantable de construir un mercado legal y regulado que erradique los abusos por parte de aquellos que buscan socavar la competencia leal y dañar la integridad de los juegos que amamos”.