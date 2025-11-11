Emmanuel Clase puede dejar de ganar hasta US$26.6 millones

El cerrador dominicano Emmanuel Clase enfrenta un panorama incierto en Grandes Ligas luego de verse implicado en un caso de supuesto vínculo con las apuestas deportivas, situación que podría poner en riesgo millones de dólares de su contrato con los Guardianes.

Aunque los Guardianes de Cleveland le pagaron completo su salario de US$4.9 millones en 2025, lo que ocurra a partir de 2026 dependerá de la resolución judicial y disciplinaria del caso.

Según su contrato vigente, Clase tiene garantizados US$6.4 millones para 2026. Sin embargo, para recibirlos deberá conservar su estatus laboral, algo que está en evaluación debido a la investigación en curso.

El acuerdo del lanzador incluye dos opciones del club:

Temporada 2027: opción de US$10 millones o un buyout (compensación) de US$2 millones.

Temporada 2028: opción de US$10 millones o un buyout de US$1 millón.

Esto significa que, si Cleveland rechaza pagarle la primera opción tendrá que abonarle US$2 millones y ahí quedan anuladas ambas cláusulas. Pero si el equipo ejerciera ambas, el derecho habría asegurado US$20 millones adicionales a los US$20 millones que ya aseguró en 2022 cuando el equipo inició esta relación.

En total, el cerrador podría dejar de ganar más de US$26 millones entre 2026 y 2028, dependiendo del desenlace de su proceso, que el pasado domingo fue presentado como acusación por una corte federal en Brooklyn contra Clase y su excompañero de equipo, Luis Leandro Ortiz.

Situación

Cleveland continuó cumpliendo con el compromiso salarial en 2025 pese a su ausencia. Para 2026, la organización estaría obligada a pagar los US$6.4 millones, salvo que ocurra una "variación de la condición laboral", algo que solo podría definirse tras una sentencia o penalidad oficial.

Mientras tanto, el lanzador ya contrató un abogado y trabaja en su defensa, a la espera de una decisión que determinará su futuro dentro y fuera del terreno.