Framber Valdez encabeza a los 18 dominicanos que ingresaron a la agencia libre de MLB

La Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA, por sus siglas en inglés) hizo público el listado de los 175 peloteros que ingresaron a la agencia libre tras finalizar la temporada 2025.

Por medio de una nota de prensa, la MLBPA desglosó los nombres de los jugadores que saldrán al mercado para negociar con las 30 franquicias de Grandes Ligas, señalando que, hasta el último reporte hecho por la asociación, 18 de ellos son dominicanos.

En la agencia libre

El grupo de nuevos agentes libres dominicanos está dividido exactamente por la mitad: nueve son lanzadores y los otros nueve, jugadores de posición. La cifra representa aproximadamente el diez por ciento del total de nuevos agentes libres para 2025.

Iniciando con los lanzadores, Elvin Rodríguez, Miguel Castro, Rafael Montero, Luis García, José Ureña, Gregory Soto, José Leclerc y Seranthony Domínguez son los primeros siete que podrán firmar desde ya con cualquier equipo.

El octavo es Framber Valdez, proveniente de los Houston Astros. Sin embargo, este último recibió una oferta calificada y tiene hasta el 18 de noviembre para decidir si la aceptará. En caso de hacerlo, firmaría un contrato de un año y poco más de 22 millones de dólares. Si la rechaza, se convertirá en agente libre sin restricciones, aunque el equipo que lo contrate, si no es Houston, deberá entregar una selección del draft como compensación.

Valdez fue uno de los 13 peloteros que recibieron ofertas calificadas por parte de los equipos de MLB al finalizar la temporada 2025.

Pasando a los jugadores de posición, el de mayor renombre, probablemente, sea Marcell Ozuna, quien durante las últimas seis campañas fungió como bateador designado de los Atlanta Braves.

Detrás de él se encuentran Jorge Mateo, Gary Sánchez, Willi Castro, Carlos Santana, Miguel Andújar, Starling Marte, Amed Rosario y Jorge Polanco, quien rechazó una opción de jugador incluida en su contrato para permanecer un año más con los Seattle Mariners.