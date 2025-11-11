×
Estrellas

Estrellas remontan ante los Toros y se afirman en el tercer lugar

Los paquidermos perdían 5-0 en el quinto y realizaron un total de ocho vueltas en dos entradas

    Expandir imagen
    Estrellas remontan ante los Toros y se afirman en el tercer lugar
    Raimel Tapia, jardinero izquierdo de las Estrellas Orientales (FUENTE EXTERNA.)

    Con un regreso en el que fabricaron cuatro carreras en el quinto y sexto episodio, las Estrellas Orientales vencieron 9-5 a los Toros del Este, en el Estadio Francisco Michelli de La Romana.

    Raimel Tapia aportó dos sencillos remolcadores, mientras que Vidal Bruján y Euribiel Ángeles sumaron un doble impulsador cada uno para unas Estrellas que mejoraron a 9-10, afirmándose en el tercer puesto.

    Los Toros cayeron a 9-8, pero se mantienen en la segunda posición. Raffi Vizcaíno (1-0) fue el ganador al tirar el quinto episodio en blanco.

    Jorge Bautista (1-1) fue el derrotado al permitir cuatro carreras en el sexto capítulo.

    Los Toros se fueron arriba de inmediato 3-0 en la misma primera entrada con sencillo remolcador de Bryan de la Cruz, Mickey Gasper entró en carrera por error de tiro a tercera del cátcher estrellista Carlos Martínez, y elevado de sacrificio de Yairo Muñoz que empujó a De la Cruz.

    Los romanenses ampliaron a 5-0, luego de doblete remolcador de Eloy Jiménez en el cuarto, e infield hit empujador de Gilberto Celestino en el quinto.

    Expandir imagen
    Infografía
    Vidal Bruján de las Estrellas Orientales. (FUENTE EXTERNA.)

    Rebelión verde

    En la quinta entrada, los petromacorisanos fabricaron cuatro en la alta del quinto. Los batazos claves fueron: doble empujador de Junior Pérez, Carlos Martínez trajo otra con sencillo al jardín derecho, Euribiel Ángeles elevó de sacrificio para la tercera y Martínez anotó por boleto a Eguy Rosario con bases llenas.

    • Las Estrellas completaron la remontada en el inning siguiente. El empate a cinco llegó en las piernas de Magneuris Sierra tras un doble de Vidal Bruján.

    Ángeles le imitó con tubey que depositó en la goma a Bruján y Raimel Tapia coronó con inatrapable al prado derecho que amplió la ventaja a 8-5, con anotaciones de Ángeles y Robinson Canó.

    • Balk del lanzador José Adames, permite a Vidal Bruján anotar la novena vuelta de las Estrellas.

    Por las Estrellas, Tapia de 4-2, 2 CE; Ángeles de 3-1, 2 CE, 1 CA; Bruján de 2-2, 1 CE, 1 CA; Pérez de 4-1, 1 CE, 1 CA.

    Por los TorosGilberto Celestino de 4-2, 1 CE, 1 CA; Brayan de la Cruz 4-2, 1 CE, 1 CA; Eloy Jiménez de 2-1, 2 CE.

