Estrellas remontan ante los Toros y se afirman en el tercer lugar

Raimel Tapia, jardinero izquierdo de las Estrellas Orientales ( FUENTE EXTERNA. )

Con un regreso en el que fabricaron cuatro carreras en el quinto y sexto episodio, las Estrellas Orientales vencieron 9-5 a los Toros del Este, en el Estadio Francisco Michelli de La Romana.

Raimel Tapia aportó dos sencillos remolcadores, mientras que Vidal Bruján y Euribiel Ángeles sumaron un doble impulsador cada uno para unas Estrellas que mejoraron a 9-10, afirmándose en el tercer puesto.

Los Toros cayeron a 9-8, pero se mantienen en la segunda posición. Raffi Vizcaíno (1-0) fue el ganador al tirar el quinto episodio en blanco.

Jorge Bautista (1-1) fue el derrotado al permitir cuatro carreras en el sexto capítulo.

Los Toros se fueron arriba de inmediato 3-0 en la misma primera entrada con sencillo remolcador de Bryan de la Cruz, Mickey Gasper entró en carrera por error de tiro a tercera del cátcher estrellista Carlos Martínez, y elevado de sacrificio de Yairo Muñoz que empujó a De la Cruz.

Los romanenses ampliaron a 5-0, luego de doblete remolcador de Eloy Jiménez en el cuarto, e infield hit empujador de Gilberto Celestino en el quinto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/vidal-brujan-1-f53d3446.jpg Vidal Bruján de las Estrellas Orientales. (FUENTE EXTERNA.)

Rebelión verde

En la quinta entrada, los petromacorisanos fabricaron cuatro en la alta del quinto. Los batazos claves fueron: doble empujador de Junior Pérez, Carlos Martínez trajo otra con sencillo al jardín derecho, Euribiel Ángeles elevó de sacrificio para la tercera y Martínez anotó por boleto a Eguy Rosario con bases llenas.

Las Estrellas completaron la remontada en el inning siguiente. El empate a cinco llegó en las piernas de Magneuris Sierra tras un doble de Vidal Bruján.

Ángeles le imitó con tubey que depositó en la goma a Bruján y Raimel Tapia coronó con inatrapable al prado derecho que amplió la ventaja a 8-5, con anotaciones de Ángeles y Robinson Canó.

Balk del lanzador José Adames, permite a Vidal Bruján anotar la novena vuelta de las Estrellas.

Por las Estrellas, Tapia de 4-2, 2 CE; Ángeles de 3-1, 2 CE, 1 CA; Bruján de 2-2, 1 CE, 1 CA; Pérez de 4-1, 1 CE, 1 CA.

Por los Toros, Gilberto Celestino de 4-2, 1 CE, 1 CA; Brayan de la Cruz 4-2, 1 CE, 1 CA; Eloy Jiménez de 2-1, 2 CE.