Grupo Panorama adquiere derechos para transmitir el Clásico Mundial de Béisbol

Miguel Medina hizo el anuncio sobre la adquisición de los derechos del Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo de Medios Panorama anunció que adquirió los derechos exclusivos de transmisión por televisión abierta del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en República Dominicana.

El acuerdo fue pactado con World Baseball Classic, Inc., entidad conformada por Major League Baseball (MLB) y la Major League Baseball Players Association (MLBPA).

Este convenio posiciona al grupo dentro de la selecta lista de cadenas con licencia para la difusión del evento, reflejando la confianza depositada por los organizadores en la capacidad técnica y profesional del conglomerado mediático.

El CEO de Grupo de Medios Panorama, Miguel Medina, destacó la trascendencia de este acuerdo para el país.

"Asumimos con responsabilidad y entusiasmo la misión de llevar a todos los hogares dominicanos la emoción del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Nuestro compromiso es garantizar una transmisión de calidad que enaltezca la pasión de nuestra gente por este deporte y reafirme la importancia de esta competencia en la identidad nacional".

Referencia en deportes

De esta manera, Grupo de Medios Panorama reafirma su posición como referente en la transmisión de grandes eventos deportivos, proyectando al béisbol como un espacio de unidad, celebración y orgullo para la República Dominicana.

El Clásico Mundial de Béisbol está programado para marzo de 2026, con partidos en Estados Unidos y Asia.

Para República Dominicana, la cita tiene un valor histórico y emocional, pues en 2013 el equipo nacional conquistó, de manera invicta, el campeonato del Clásico Mundial tras imponerse 3-0 a Puerto Rico en el AT&T Park de San Francisco, California.

Aquel triunfo marcó un hito en el deporte dominicano y consolidó al país como una potencia indiscutible del béisbol internacional. En 2026, el equipo dominicano aspira a repetir esta hazaña.

Grupo de Medios Panorama es un conglomerado multimedia de República Dominicana integrado por el canal de televisión VTV 32, la emisora radial Panorama FM 96.9 y el periódico Panorama en sus ediciones impresa y digital.