Las Águilas someten a los Gigantes y sacan más ventaja en la punta

J.C. Escarra termina el swing con el que disparó el cuadrangular productor de dos vueltas para las Águilas. ( ANEUDY TAVERAS )

Ni el apagón que dejó a oscuras todo el país afectó la dinámica de estas Águilas Cibaeñas, que no ceden un centímetro en la punta del torneo de béisbol otoño-invernal que honra a la figura de Juan Marichal.

El martes en Santiago, J.C. Escarra bateó jonrón de dos carreras y Emmanuel Rodríguez consiguió su cuarto vuelacercas de la campaña para comandar la ofensiva amarilla en su triunfo 6-1 sobre los Gigantes del Cibao. Las cuyayas mejoraron a 12-3 y sacaron cuatro partidos de ventaja en la primera posición a los Toros (9-8).

Devin Smeltzer abrió por los amarillos y trabajó las primeras cuatro entradas de cinco hits, una carrera, dos bases y tres ponches. Los potros cayeron a 5-9 y, desde el sótano, vieron al Escogido (7-9) alejarse hasta el cuarto puesto.

Ganó Huáscar Ynoa (2-0), que hizo relevo de dos capítulos. Luego Junior Fernández, Richard Rodríguez y José Cuas trabajaron una entrada, cada uno, para completar la función de solo seis imparables. Perdió Cristopher Molina (1-1).

Ángel Genao bateó un par de imparables por los santiagueros. Por los derrotados, Johan Rojas, Jake Holton y Deyvison de los Santos conectaron dos incogibles, cada uno.

Las carreras

Los potros se adelantaron en el primero ante Smeltzer tras José Sirí sacar rodado al campo corto que Ángel Genao erró en el tiro, luego avanzó a segunda por sencillo al jardín derecho de Jake Holton y anotó con imparable al derecho de Deyvison de los Santos.

Pero el equipo local reaccionó de inmediato al cierre del primer capítulo frente a los envíos de Molina. Hits de Leody Taveras, Ezequiel Durán y boleto a J.C. Escara congestionó las bases. Aderlin Rodríguez sacó elevado productor, José Rodríguez fue transferido, el receptor Cooper Johnson cometió un error en tiro a la inicial y anotaron dos carreras.

En el quinto, Taveras negoció boleto y Escarra sacó la pelota del parque para colocar el choque 5-1.

La tropa que dirige Luis Urueta amplió la ventaja en el octavo con vuelacercas solitario de Emmanuel Rodríguez.