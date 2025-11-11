Aaron Sánchez y Jake Holton, nombrados MVP de la Semana en LIDOM

Aaron Sanchez y Jake Holton fueron escogidos MVP de la semana en el béisbol invernal dominicano para la semana del 3 al 9 de noviembre. ( FUENTE EXTERNA )

El lanzador Aaron Sánchez, de los Toros del Este, y el inicialista y bateador designado Jake Holton, de los Gigantes del Cibao, fueron seleccionados este martes como ganadores del premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Semana, correspondiente al período del 3 al 9 de noviembre del campeonato de béisbol invernal 2025-2026.

Sánchez y Holton dominaron por completo las votaciones en las categorías de lanzador y jugador de posición, al recibir 84 y 92 votos, respectivamente, emitidos por un panel nacional de votantes de manera digital, durante la ceremonia celebrada en el estadio Francisco Micheli, en La Romana.

En el acto también fueron premiados en vivo el propio Sánchez y Miguel Ángel Sanó, de las Estrellas Orientales, por su distinción correspondiente a la semana anterior.

Sánchez hace historia

Sánchez igualó al serpentinero panameño Paolo Espino (Toros del Este, 2023-2024) como los únicos peloteros en ganar esta distinción en tres semanas consecutivas, desde que la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) asumió la premiación del MVP de la Semana en la temporada 2022-2023.

Se convierte además en el tercer jugador que ha recibido este premio al menos en tres ocasiones, junto al propio Espino y a Sanó, quien logró una distinción al final de la temporada 2023-2024 y otras dos durante la presente campaña.

El reconocimiento obtenido por Sánchez representa la ocasión número 14 en que un jugador de los Toros del Este recibe el galardón, la segunda mayor cantidad por equipo. Además, se convierte en el undécimo jugador norteamericano en conseguirlo.

En su salida de la semana, Sánchez lanzó seis episodios en blanco frente a los Tigres del Licey, en los que permitió solo tres imparables, otorgó un boleto y ponchó a cinco bateadores para conseguir su tercera victoria de la temporada.

Otros lanzadores que recibieron votos fueron Óscar de la Cruz, de las Estrellas, con 11 sufragios, y Daniel Mengden, de los Gigantes del Cibao, con seis.

Por su parte, Holton consumió 24 turnos en seis partidos, en los que registró un promedio de bateo de .500, gracias a 12 imparables, incluidos cuatro dobles y dos jonrones, para un total de 22 bases alcanzadas.

Produjo siete carreras y lideró los porcentajes de la triple corona moderna, con OBP de .571, slugging de .917 y un OPS de 1.488.

Holton se convierte en el jugador número 12 de los Gigantes del Cibao en obtener este galardón —tercera mayor cifra a nivel general— y también en el duodécimo jugador norteamericano en lograrlo.

Otros jugadores que recibieron votos fueron Gilberto Celestino, de los Toros, con seis boletas, mientras que Mel Rojas Jr. y Gustavo Núñez, de los Tigres, obtuvieron dos cada uno.