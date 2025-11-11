Águilas Cibaeñas fortalecen su pitcheo con la firma del veterano Lisalverto Bonilla

Las Águilas Cibaeñas anunciaron la firma del veterano lanzador agente libre, Lisalverto Bonilla, para la continuación de la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

La incorporación de Bonilla, nativo de Samaná, inyecta profundidad y versatilidad al staff de pitcheo. El veterano lanzador de 35 años ha lanzado eficientemente tanto como abridor como relevista.

"Estamos sumamente complacidos con la incorporación de Lisalverto," afirmó Gian Guzmán, gerente general de las Águilas. "Su trayectoria en la liga y su habilidad para adaptarse a diferentes roles en el montículo lo convierten en una pieza muy valiosa para nuestra estructura. Buscamos brazos confiables y él es, sin duda, uno de los más destacados en la agencia libre".

Historial en LIDOM

El historial de Bonilla en la liga dominicana es notable, abarcando once temporadas en las que ha demostrado ser un lanzador consistente. Ha vestido las camisetas de Leones del Escogido, Estrellas de Oriente y Tigres del Licey desde 2012, acumulando un récord de 10-6 en la serie regular.

Para los playoffs 2020-21, Bonilla fue seleccionado por las Águilas Cibaeñas en el draft de reingreso.

En la Serie Final, su contribución fue clave al lanzar cuatro entradas de solo una carrera y registrar cinco ponches, ayudando así al equipo amarillo a conseguir el título 22 de liga.

Ese mismo año lanzó tres ceros como refuerzo de las Águilas en la Serie del Caribe 2021, celebrada en Mazatlán, México, donde el equipo se coronó campeón de manera invicta (7-0).

Durante la pasada estación con los Tigres, Bonilla registró una marca de 1-0 con una efectividad de 1.69, participando en diez juegos (tres como abridor y siete como relevista).

A nivel de Grandes Ligas (MLB), Bonilla lanzó para los Rangers de Texas en 2014 y los Rojos de Cincinnati en 2017, con un balance de 4-3 y una efectividad de 6.28.