Cal Stevenson es el nuevo refuerzo de los Tigres del Licey

Los Tigres del Licey anunciaron la contratación de Cal Stevenson como refuerzo para la continuación del torneo 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, dedicada a Juan Marichal.

Stevenson es un jardinero zurdo de cinco pies nueve pulgadas de estatura que pesa 175 libras y cuenta con experiencia de grandes ligas.

Fue seleccionado por los Blue Jays en la décima ronda del draft de 2018. Ha jugado parte de cuatro temporadas en las Grandes Ligas, debutó con los Atléticos en 2022 y pasó a San Francisco para la temporada 2023, antes de jugar las últimas dos temporadas con los Filis de Filadelfia.

"Cal es el tipo de jugador que encaja perfectamente en la filosofía del Licey. Tiene una habilidad muy especial para embasarse, algo que valoramos mucho. Su velocidad nos aporta dinamismo tanto en defensa como en las bases. Confiamos en que su presencia le dará profundidad a nuestra alineación y versatilidad a nuestro cuerpo técnico", expresó Audo Vicente, vicepresidente de operaciones del conjunto azul.

El jugador de 29 años, es un jardinero central veloz con gran rango que ofensivamente se ha caracterizado por su capacidad para embasarse y de robar bases.

De por vida, batea .283 con 45 jonrones, 282 remolcadas, 137 bases robadas, porcentaje de embasarse de .405 y un ops de .824 en siete temporadas de liga menor.

Con status de prospecto

Al momento de ser reclutado por los Azulejos, fue insertado en el listado de los mejores 25 prospectos de la organización, dada su habilidad para reconocer los pitcheos en la zona de strike, cuya proyección le permitió escalar en dicho listado posteriormente.

El nuevo refuerzo reemplazará a Griffin Conine, quien concluyó su participación con los Tigres, ya está en el país y estará disponible en el roster a partir del compromiso de este martes, cuando los Tigres reciben la visita de los Leones del Escogido a las 7:30 de la noche.