Video | Jasson Domínguez se integra a los entrenamientos del Escogido

Jasson Domínguez se prepara para jugar con los Leones del Escogido en la pelota invernal dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El jardinero Jasson Domínguez ya entrena con los Leones del Escogido y su debut en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana parece inminente.

El cotizado prospecto de los Yanquis de Nueva York, elegido en la tercera ronda del Sorteo de Novatos de LIDOM 2021, se unió a las prácticas del conjunto escarlata, actual campeón nacional y del Caribe.

Domínguez, conocido como El Marciano, explicó que su llegada al equipo representa el cumplimiento de un anhelo que había pospuesto en años anteriores.

“La intención siempre ha sido jugar aquí, en mi país. El año pasado no se pudo por razones ajenas, pero este año estamos aquí, gracias a Dios”, declaró el jardinero a la prensa.

No hay fecha de debut

Aunque no se ha establecido una fecha exacta para su debut en el torneo, el jugador adelantó que primero tomará algunos turnos en la liga paralela antes de integrarse oficialmente al conjunto capitalino.

“Me integré hace varios días y la idea es tomar ritmo antes de debutar. Voy a tomar unos turnos en la liga paralela y luego, dependiendo de cómo me sienta, me uniré al equipo”, explicó.

Domínguez, de 22 años, indicó que busca aprovechar su paso por la liga para afinar detalles en su defensa del jardín izquierdo y seguir sumando experiencia en el terreno.

“Vengo a seguir mejorando en el left field, a tomar unos cuantos turnos que me faltaron y a seguir desarrollándome. Siento que me hace falta un poco más de experiencia en la posición”, señaló.

En la pasada temporada con los Yanquis, el quisqueyano disputó 123 partidos, con promedio de bateo de .257, OPS de .719 y OPS+ de 101. Conectó 10 cuadrangulares, remolcó 47 carreras, anotó 58 y se robó 23 bases, consolidándose como una de las piezas jóvenes de mayor proyección dentro de la organización neoyorquina.