Lidom pone en marcha sus tres partidos pese a falla eléctrica nacional

Momento de acción del partido entre los Leones del Escogido y los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en la noche del martes 11 de noviembre 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Aunque la República Dominicana experimentó un apagón general este martes por una falla en la subestación de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), el béisbol invernal pudo arrancar su jornada completa sin contratiempos.

en contraste con el baloncesto distrital, que debió posponer su primera final entre el Club Mauricio Báez y San Carlos en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioríber Arias.

El fallo eléctrico, originado en San Pedro de Macorís, provocó la salida temporal de todas las plantas de generación del sistema nacional, según explicó Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED).

Sin embargo, el suministro comenzó a restablecerse gradualmente en horas de la tarde, lo que permitió que los estadios del circuito invernal contaran con la energía suficiente para la celebración de los partidos programados.

En el Estadio Quisqueya Juan Marichal, los Tigres del Licey enfrentan a los Leones del Escogido; las Águilas Cibaeñas reciben la visita de los Gigantes del Cibao en el estadio Cibao de Santiago, y los Toros del Este reciben la visita de las Estrellas Orientales en el estadio Francisco Micheli.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/whatsapp-image-2025-11-11-at-210447-2b951697.jpeg Imagen del estadio Cibao en medio del apagón durante el partido entre las Aguilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao (ANEUDY TAVAREZ)

Interrupción en el cibao

El partido entre las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao sufrió una interrupción eléctrica a nivel de la cuarta entrada.

Mientras tanto, el comité organizador del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito (TBS Distrito) informó que el primer choque de la Serie Final será celebrado este miércoles en el mismo horario en que estaba programado el partido para el martes.

El apagón nacional marcó la agenda deportiva del martes, afectando al espectáculo bajo techo pero no al diamante.