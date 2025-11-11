Lidom pone en marcha sus tres partidos pese a falla eléctrica nacional
Pese al apagón nacional que afectó al país este martes, los tres partidos del campeonato de béisbol invernal arrancaron con normalidad
El primer juego de la Serie Final del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional fue suspendido por falta de energía eléctrica.
Aunque la República Dominicana experimentó un apagón general este martes por una falla en la subestación de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), el béisbol invernal pudo arrancar su jornada completa sin contratiempos.
en contraste con el baloncesto distrital, que debió posponer su primera final entre el Club Mauricio Báez y San Carlos en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioríber Arias.
El fallo eléctrico, originado en San Pedro de Macorís, provocó la salida temporal de todas las plantas de generación del sistema nacional, según explicó Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED).
Sin embargo, el suministro comenzó a restablecerse gradualmente en horas de la tarde, lo que permitió que los estadios del circuito invernal contaran con la energía suficiente para la celebración de los partidos programados.
En el Estadio Quisqueya Juan Marichal, los Tigres del Licey enfrentan a los Leones del Escogido; las Águilas Cibaeñas reciben la visita de los Gigantes del Cibao en el estadio Cibao de Santiago, y los Toros del Este reciben la visita de las Estrellas Orientales en el estadio Francisco Micheli.
Interrupción en el cibao
El partido entre las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao sufrió una interrupción eléctrica a nivel de la cuarta entrada.
Mientras tanto, el comité organizador del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito (TBS Distrito) informó que el primer choque de la Serie Final será celebrado este miércoles en el mismo horario en que estaba programado el partido para el martes.
- El apagón nacional marcó la agenda deportiva del martes, afectando al espectáculo bajo techo pero no al diamante.