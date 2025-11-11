Los Leones del Escogido le lanzan nueve argollas al Licey en el Quisqueya

Alexander Canario saluda luego de conectar un cuadrangular solitario en el partido de los Leones del Escogido ante los Tigres del Licey. ( FUENTE EXTERNA )

Los Leones del Escogido (7-9) vencieron con marcador 5-0 a los Tigres del Licey (7-10) en partido celebrado este martes en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Pedro Severino abrió el marcador en la parte de arriba de la segunda entrada con un sencillo al jardín central que remolcó a Junior Lake.

La victoria correspondió al abridor rojo Lael Lockhart (1-0, 0.00 ERA) que trabajó cinco entradas en las que permitió cinco hits, no otorgó bases y ponchó a tres bateadores, la derrota recayó sobre Reiver Sanmartín (0-1, 0.87 ERA) al permitir tres hits y una carrera limpia en cuatro entradas de labor, no otorgó bases y ponchó a seis bateadores en cuatro entradas.

A Lockhart le siguió en el montículo rojo Phillips Valdez con labor de tres entradas de un hit, otorgó dos bases y ponchó a dos, la novena la lanzó Héctor Pérez que permitió un hit, otorgó una base y ponchó a un bateador.

Por los Tigres, a Sanmartin le siguieron Cameron Gann (6), Misael Tamarez (6), Cam Robinson (7), Luis Frías (7), Ryan Watson (8) y Anderson Severino (8).

Con su triunfo, el conjunto escarlata rompió una racha de cuatro derrotas consecutivas y el Licey extendió a dos su racha negativa.

Los más destacados

Por los Leones, Junior Lake 4-3 H2 2 CA; Alexander Canario 3-1 H4 1 CA 1 CE y Pedro Severino 3-1 1 CA 1 CE.

Por los Tigres, Gustavo Núñez 3-2 H2; Armando Alvarez 3-1 H2 y Michael de la Cruz 3-1.

Próximos partidos

Este miércoles el Escogido estará de visita en la ciudad de San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes del Cibao a partir de las 7:30 de la noche; en el estadio Tetelo Vargas las Estrellas estarán recibiendo la visita de las Águilas Cibaeñas.