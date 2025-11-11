Kurtz y Baldwin escogidos novatos del año en MLB

Nick Kurtz y Drake Baldwin fueron escogidos novatos del año por la BBWAA. ( FUENTE EXTERNA )

Nick Kurtz de los Atléticos y Drake Baldwin de los Bravos de Atlanta fueron escogidos los novatos del año en el béisbol de las Grandes Ligas, por la Asosiación de escritores de béisbol de América o BBWAA por sus siglas en inglés.

En la Liga Americana, Kurtz no dejó dudas: fue selección unánime, recibió los 30 votos de primer lugar al primer año de su carrera en las Grandes Ligas.

El primera base de los Atléticos bateó para promedio de .290, conectó 36 jonrones y produjo 86 carreras, con un OPS que superó 1.000, todo ello a pesar de no haber iniciado la campaña en el roster grande.

Además, su compañero Jacob Wilson terminó segundo en la votación, lo que convierte al dúo del A´s en una rareza (jugadores del mismo equipo que ocupan 1° y 2°) en esta categoría.

Baldwin en la nacional

Por su parte, en la Liga Nacional, Baldwin rompió moldes para un receptor: el receptor de los Atlanta Braves se llevó el galardón con 21 de los 30 votos de primer lugar.

Firmó .274 de promedio, conectó 19 jonrones y produjo 80 carreras en 124 partidos, y su labor detrás del plato también fue destacada.

Baldwin se convirtió en apenas el décimo receptor en la historia de la MLB en conseguir el Novato del Año.

Este par de reconocimientos abre nuevos capítulos para ambas franquicias: los Atléticos consiguen su noveno ganador del premio Novato del Año, y los Bravos alcanzan su décimo.