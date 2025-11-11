Stephen Vogt y Pat Murphy repiten como Dirigentes del Año en MLB

Stephen Vogt en la Liga Americana y Pat Murphy en la Liga Nacional ganaron el premio de Dirigentes del Año en las Grandes Ligas 2025 ( FUENTE EXTERNA )

Stephen Vogt, de Cleveland, ganó por segundo año consecutivo el premio al Manager del Año de la Liga Americana, mientras que Pat Murphy, de Milwaukee, repitió como el ganador en la Liga Nacional.

Vogt recibió 17 de los 30 votos para el primer lugar en la votación realizada por la Asociación de Escritores de Béisbol de América, superando a John Schneider de Toronto y a Dan Wilson de Seattle. La votación se llevó a cabo antes de la postemporada, y los resultados se anunciaron la noche del martes.

Murphy obtuvo 27 votos para el primer lugar. Terry Francona, de Cincinnati, fue segundo, seguido por Rob Thomson, de Filadelfia.

El último manager de la Liga Americana en ganar el premio en temporadas consecutivas fue Kevin Cash, de Tampa Bay, en 2020 y 2021.

En la Liga Nacional, el anterior fue Bobby Cox, de Atlanta, en 2004 y 2005. Vogt llevó a Cleveland a su segundo título consecutivo de la División Central de la Liga Americana en su segundo año al mando.

El exjugador de 41 años estuvo 10 temporadas en las Grandes Ligas, se retiró tras la campaña de 2022, fue coach de bullpen en Seattle por un año y fue contratado por los Guardianes en noviembre de 2023.

Un regreso histórico

Cleveland estaba 15½ juegos detrás de Detroit a principios de julio y 11 juegos atrás a inicios de septiembre, antes de remontar y asegurar el título divisional en el último día de la temporada. Según Elias Sports Bureau, fue la mayor remontada en una misma temporada en la historia de las Grandes Ligas.

Los Guardianes también se convirtieron en el cuarto equipo en llegar a los playoffs a pesar de tener una racha de al menos 10 derrotas consecutivas durante la temporada regular, uniéndose a los Dodgers de 2017, los Bravos de 1982 y los Gigantes de Nueva York de 1951.

El equipo de Vogt perdió 10 juegos seguidos entre el 26 de junio y el 6 de julio.

Cleveland inició su gran racha en septiembre después de que el cerrador Emmanuel Clase y el abridor Luis Ortiz fueran puestos en licencia pagada no disciplinaria como parte de una investigación de MLB sobre apuestas deportivas.

Murphy en la nacional

Murphy dirigió a Milwaukee a un récord de 97-65, el mejor de las Grandes Ligas este año, estableciendo una marca de franquicia en victorias.

Los Cerveceros estaban en segundo lugar en la División Central de la Liga Nacional a principios de julio antes de superar a los Cachorros de Chicago con una impresionante racha de 29-4 que incluyó 14 victorias consecutivas, otro récord de franquicia.

Milwaukee eliminó a Chicago en una memorable Serie Divisional de la Liga Nacional antes de ser barrido por los Dodgers en la Serie de Campeonato.

La victoria en cinco juegos sobre los Cachorros fue la primera serie ganada en postemporada por los Cerveceros desde que barrieron a Colorado en la Serie Divisional de 2018. Murphy, de estilo campechano, cumplirá 67 años el 28 de noviembre.

Fue coach de banca de Milwaukee durante ocho temporadas antes de ser promovido tras la salida de Craig Counsell a los Cachorros en noviembre de 2023. Los Cerveceros también ganaron la División Central en la primera temporada de Murphy como manager, con récord de 93-69.

"Este es un honor tremendo y bien merecido por segundo año consecutivo", dijo Matt Arnold, presidente de operaciones de béisbol de los Cerveceros, en un comunicado.

Murphy tuvo una larga carrera como entrenador a nivel universitario, incluyendo etapas en Notre Dame y Arizona State, antes de servir como asistente especial con los Padres de San Diego en la temporada 2010. Fue manager interino de los Padres en 2015, con marca de 42-54.

El ganador del premio Cy Young en cada liga será anunciado el miércoles, y los MVP se revelarán el jueves.