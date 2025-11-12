Paul Skenes (unánime) y Tarik Skubal son los ganadores de los premios Cy Young en ambas ligas de MLB

Paul Skenes (izquierda) y Tarik Skubal, ganadores de los premios Cy Young de la MLB en 2025. ( FUENTE EXTERNA. )

El as de los Tigers, Tarik Skubal, fue nombrado ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana, y el prodigio de los Pirates, Paul Skenes, recibió el galardón unánime de la Liga Nacional por parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, según los resultados revelados este miércoles.

En la votación de la Liga Americana, Skubal (26 votos de primer lugar) terminó por delante de los otros finalistas Garrett Crochet (cuatro votos de primer lugar), quien brilló para los Red Sox después de un intercambio en la temporada baja desde los White Sox, y el prometedor lanzador de los Astros, Hunter Brown.

El zurdo de Detroit se convirtió en el primer lanzador de la Liga Americana en llevarse el Cy Young en años consecutivos desde que Pedro Martínez los lograra en 1999 y 2000, y es ahora apenas el vigésimo tercer lanzador en ganar múltiples premios Cy Young y solo el duodécimo en ganarlo dos veces seguidas en cualquier momento de su carrera.

El pitcher de 28 años dominó en 2025, con un récord de 13-6, 241 ponches, una blanqueada y la mejor efectividad de la Liga Americana (2.21) y FIP (2.45). También lideró las Grandes Ligas en WHIP (0.89), BB/9 (1.5) y relación ponches/bases por bolas (7.30), limitando a los bateadores a un pobre promedio de .200 en 195 1/3 entradas.

Skenes, inmenso

Mientras que de su lado Skenes, quien recibió los 30 votos de primer lugar, terminó por delante del dominicano Cristopher Sánchez, quien brilló en la rotación de los Phillies que perdió a su as Zack Wheeler en la segunda mitad, y del derecho de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, quien luego tuvo una postemporada para la historia después de la votación.

Skenes, que ya había sido el abridor de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas en 2024 y 2025, ahora ha unido su premio al Novato del Año de la pasada campaña con este merecido reconocimiento como el mejor lanzador de la Liga Nacional.

El pitcher de los Piratas, quien lideró las Grandes Ligas con una efectividad de 1.97, se une a Dwight Gooden y Fernando Valenzuela como los únicos serpentineros en ganar tanto el premio al Novato del Año como el Cy Young en sus dos primeras temporadas. Con marca de 10-10, también es el primer lanzador abridor en ganar el premio con un récord de victorias y derrotas de .500 o peor.