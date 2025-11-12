Dopaje, venta de futuros salarios... Clase y sus caminatas sobre alambres

Emmanuel Clase fue convocado tres veces al Juego de Estrellas y ganó el liderato de salvados en tres ocasiones en la Liga Americana. ( AFP )

La de cerrar partidos puede ser la posición más delicada en el béisbol, un crédito que se pierde en una semana de varios tropiezos. Que Emmanuel Clase haya salvado más partido que nadie desde 2020 a la fecha en la MLB dice de lo normal que resulta al derecho trabajar en momentos de tensión, con ese estrés que genera hacer outs con el partido cerrado.

Pero Clase ha protagonizado episodios que demuestran que no teme a caminar sobre el alambre, aunque el recorrido de esta vez (si se demuestra que lo hizo) puede terminar con su carrera.

Hoy, la carrera de Clase, de 27 años, parece rozar el abismo, con la acusación que procesa una corte federal de Brooklyn, que asegura recibió miles de dólares de apostadores por manipular pitcheos mientras lanzaba para los Cleveland Guardians, una relación donde habría involucrado a su compatriota Luis Leandro Ortiz y que permitió ganar 460 mil dólares a dos apostadores dominicanos.

Es un expediente que puede parecer ilógico par aun pelotero con un contrato millonario en papeletas verdes y que él niega a través de su abogado. Sin embargo, de comprobarse, no sería la primera vez que el de Río San Juan “juega con candela”.

El primero de mayo de 2020, mientras el COVID-19 mantenía a la mayor parte del planeta recluido en casa incluyendo a los peloteros, la MLB informaba de la suspensión por 80 partidos de Clase por encontrarse en su cuerpo boldenona, ese anabólico que se administra por inyección a los caballos de carreras y que los atletas apelan a él en busca de incrementar masa muscular, fuerza y recuperación.

En septiembre pasado, Clase tomó un adelanto de dinero al poner a la venta el 3 % de las ganancias a futuro en Finlete, una plataforma en Internet donde cualquier persona podía invertir apelando a pellizcar una porción de los hasta 150 millones de dólares que la empresa californiana proyectaba que ganaría hasta 2035.

Por esta operación, Clase recibiría hasta 2.5 millones. Rob Connolly, CEO de la empresa, le dijo en agosto al sitio Defector.com que hubo 282 personas que adquirieron acciones por valor de 315 mil dólares, por lo que al quisqueyano se le habría girado solo 237 mil.

El dopaje

Cuando el tiempo parecía que se le acortaba para desarrollar su potencial, apelar a las jeringas parecía ser su última opción y le dio resultado como para conseguir el dinero suficiente para vivir el resto de su vida.

Firmado el 26 de enero de 2015 por un bono de 125 mil dólares por los Padres cuando tenía 16 años, en las primeras cuatro temporadas en ligas menores no superó Clase A.

De hecho, San Diego perdió la fe en él y el siete de mayo de 2018 lo envió a los Rangers como el completivo de una transacción que hizo un mes antes por Brett Nicholas. Con Texas su desempeño mejoró, fue subido al equipo grande en 2019, pero en diciembre fue enviado a Cleveland junto a Delino DeShield Jr. por el derecho Corey Kluber.

Suspendido por la recortada campaña de 2020, con los Guardianes convenció al dirigente Terry Francona de darle el puesto de cerrador, gracias a su bola rápida que superaba las 100 millas por hora y un sinker mortal.

En abril de 2022, el equipo le entregó una extensión de 20 millones de dólares por cinco campañas (2022-2026) con opciones de 10 millones para 2027 y 2028. b

Lo que puede dejar de ganar

4 Para 2026, Clase tiene programado devengar 6.4 millones de dólares, pero su situación judicial es una interrogante. El club no ha dejado de pagarle desde que en julio lo apartó de su plantel, recogió todo de su casillero y retiró las camisetas con su apellido en las tiendas del Progressive Field. El equipo tiene una opción de 10 millones para 2027 con una compensación de dos en caso de rechazarla y otra de 10 millones para 2028, con el buyout de un millón. Está acusado, al igual que Ortiz, de cuatro cargos que, de ser encontrado culpable en ellos puede ser condenado hasta 65 años de cárcel.