Jonrón de tres carreras de Franchy Cordero hace que los Leones ganen segundo de doble cartelera

Franchy Cordero conectó el batazo que marcó la diferencia. ( FUENTE EXTERNA. )

El bateador designado Franchy Cordero sacó la pelota por el jardín de derecho con dos compañeros a bordo en el tercer episodio para que los Leones del Escogido vencieran 5-3 a los Gigantes del Cibao en el segundo partido de una doble cartelera en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

El jonrón de Cordero coronó un inning de cuatro vueltas, ventaja que los escarlatas ampliaron con una más en el sexto para así mejorar a récord de 8-10 y seguir firmes en el cuarto y último puesto a la clasificación. Con la derrota, los Gigantes se hunden en el sótano con 6-10.

El abridor de los rojos, Grant Gavin (2-1), transitó durante cinco entradas en blanco en las que permitió cinco hits, y ponchó igual cantidad de contrarios para quedarse con el triunfo. Jake Faria (0-2) fue el derrotado a pesar de ponchar siete, pero concedió las cuatro carreras que marcaron la diferencia.

Así anotaron

Los Leones atacaron al abridor nordestano Faria en el tercer inning con un doble del antesalista Gio Ursula, que anotó con sencillo remolcador del jardinero Héctor Rodríguez. Con dos outs y dos en base, Cordero pegó su tercer cuadrangular de la temporada.

En el sexto episodio, José Marmolejos con un elevado de sacrificio trajo a Jorge Mateo a la goma para la quinta vuelta escarlata que puso el juego 5-0.

En esa misma entrada, el intermedista de los Gigantes, Leury García le conectó sencillo empujador de dos vueltas al relevista del Escogido, Rolddy Muñoz. Un wild pitch de Jimmy Cordero le permitió a los Potros anotar una más en las piernas de Jake Holton.

Por los Leones, Cordero de 3-1, 3 CE, 1 CA; Rodríguez de 5-2, 1 CE, 1 CA.

Por los Gigantes, Leury García de 4-1, 2 CE; Deyvison de los Santos de 4-3, 1 CA; Marco Hernández de 4-3.