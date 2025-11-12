Freddy Peralta, el as dominicano que calienta el mercado de cambios en Grandes Ligas

La temporada muerta de las Grandes Ligas ha arrancado con fuerza y uno de los nombres que más atención está generando es el del lanzador dominicano Freddy Peralta, as de los Cerveceros de Milwaukee, quien podría convertirse en una de las piezas más codiciadas del invierno.

Según reportes de Yahoo Sports, un cambio que involucre a Peralta es "probable", y varios equipos están siguiendo de cerca su situación mientras los Cerveceros evalúan su futuro.

Peralta, de 29 años, entra en su último año de contrato antes de convertirse en agente libre el próximo invierno, lo que lo coloca en una posición clave dentro del mercado.

El presidente de operaciones de béisbol de Milwaukee, Matt Arnold, reconoció el interés de múltiples organizaciones en el dominicano, aunque aseguró que el equipo no ha tomado una decisión definitiva.

"Está claro que hay mucho interés en Freddy. Él significa mucho para nuestro grupo, pero ciertamente hay muchísimo interés en él", dijo Arnold. "Queremos competir el próximo año, y creo que él puede ser una gran parte de eso, como lo ha sido por mucho tiempo", agregó Arnold.

Peralta viene de la mejor temporada de su carrera en 2025, liderando la Liga Nacional con 17 victorias y registrando una efectividad de 2.70, además de 204 ponches en 176 entradas.

En sus ocho temporadas con los Brewers, el derecho nacido en Moca, República Dominicana, acumula una efectividad de 3.59 en 162 aperturas, consolidándose como uno de los abridores más consistentes de la liga.

Te puede interesar Freddy Peralta se inserta en la élite del pitcheo criollo

Equipos

Entre los equipos con necesidades urgentes de brazos para situaciones de alto nivel se encuentran los New York Yankees, New York Mets, Chicago Cubs, Los Angeles Dodgers, Boston Red Sox, San Diego Padres y Toronto Blue Jays, todos posibles destinos para el mocano.

El mercado de relevistas siempre se mueve rápido, y este año no será la excepción, especialmente con una amplia gama de jugadores disponibles. La clase de agentes libres de relevistas de este año está encabezada por Edwin Díaz, Devin Williams, Pete Fairbanks y Robert Suárez, quienes se perfilan como las principales opciones del mercado.