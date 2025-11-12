Gigantes vencen al Escogido en la conclusión de partido suspendido por falla eléctrica

En la conclusión del partido del 29 de octubre que había sido suspendido por una falla eléctrica, Willy Peralta terminó de maniatar los bates de los campeones nacionales y del Caribe al dejarlos en cinco hits sin carreras durante siete entradas (cuatro de ellas lanzadas en el partido pospuesto) para ser la pieza fundamental de la victoria 2-1 de los Gigantes del Cibao sobre los Leones del Escogido, en el primer partido de una doble cartelera en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

Aunque concedió cuatro boletos, Peralta ponchó a cuatro y facilitó que los Gigantes (6-9), consiguieran un triunfo más para intentar salir del sótano. Con la derrota el Escogido (7-10) cae a un empate en la cuarta y última posición a la clasificación, en la que también están los Tigres del Licey.

Anderson Pilar (1.0), Chris Ellis (1.0, con su primer salvamento del año), fueron los lanzadores que necesitaron los nordestanos para no permitirle más libertades a la ofensiva. Kenny Hernández (0-1) fue el derrotado al lanzar 1.0 IP, 3 H, 1 CL.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/12/lidom-gigantes-del-cibao-vencen-a-los-toros-del-este-en-sfm-f0bb4453.jpeg Willy Peralta de los Gigantes del Cibao. (FUENTE EXTERNA.)

Las carreras

El 29 de octubre, los Gigantes empezaron perdiendo 1-0 en la misma primera entrada, ya que Franchy Cordero con dos outs trajo con elevado de sacrificio desde tercera a Junior Lake para la primera de los Leones.

Este miércoles, en la parte baja del cuarto, los Potros empataron con sencillo de Carlos Franco al center field que permitió a Kelvin Gutiérrez anotar la primera de los Gigantes.

En la entrada siguiente, en batazo de Leury García al prado central, Carlos Jorge alcanza el plato y con esa anotación fue suficiente para lograr el triunfo.

Los más destacados a la ofensiva por los Gigantes, Leury García de 3-1, 1 CE; Kelvin Gutiérrez de 2-1, 1 A, 2 BB. Carlos Jorge de 3-1, 1 A.

Por los Leones, Franchy Cordero de 2-1, 1 CE. César Prieto, Junior Lake, Sócrates Brito y Jonathan Araúz ligaron un sencillo cada uno.