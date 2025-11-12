Amador dispara jonrón para encabezar seguidilla de carreras de Águilas al vencer a Estrellas

Adael Amador conectó jonrón para que las Águilas Cibaeñas empataran el partido 3-3 ante las Estrellas Orientales y luego se llevaran el triunfo 5-3.

Adael Amador disparó un cuadrangular de dos carreras y las Águilas Cibaeñas vencieron a las Estrellas Orientales cinco carreras por tres para su tercer triunfo corrido, además de seguir aumentando su dominio en el liderato del torneo de béisbol otoño invernal.

Con el triunfo las Águilas (13-3) frenan la racha de las Estrellas (9-11) que también venían de ganar sus últimos dos enfrentamientos. El equipo cibaeño se aleja en la cima del campeonato.

Las Águilas debieron recuperarse de un déficit cuando perdían 3-0, hasta llegar al cuarto. Los cibaeños reaccionaron con un ataque durante cuatro entradas, del quinto al octavo para tomar el liderato en la pizarra.

En el primero, Junior Pérez disparó sencillo productor de dos carreras que remolcó a Robinson Canó y a Euribiel Ángeles para tomar ventaja 2-0. En el cuarto, Francisco Peña produjo la tercera por sencillo con el que remolcó a Josh Lester.

Las Águilas tomaron la delantera luego de anotar por cuatro entradas consecutivas.

Sencillo de Alfredo Reyes impulsó a Raynel Delgado en el quinto. Después siguieron con dos en el sexto por jonrón de Adael Amador quien encontró Ángel Genao en circulación para igualar la pizarra, luego llegó la del séptimo por un sencillo de Ezequiel Durán que impulsó a Steward Berroa.

En el octavo, Alfredo Reyes se sacrifica con toque, pero un error en fildeo del lanzador Felipe De La Cruz permitió a Delgado anotar la quinta cibaeña.

La victoria fue para Raúl Brito (1-0), quien tiró una entrada y dos tercios de un hit y un ponche y Hunter Bigge se anotó el salvamento, su tercero de la campaña. Perdió Carlos Belén (0-1).