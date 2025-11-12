El lanzador dominicano Luis Ortiz se declara inocente de cargos por presunto amaño de apuestas

Luis Ortiz se declaró inocente de los cargos que se le imputan sobre amaño de pitcheos en el béisbol de Grandes Ligas. ( FUENTE EXTERNA )

El lanzador de los Cleveland Guardians, Luis Ortiz, se declaró inocente este miércoles ante un tribunal federal de Brooklyn de los cargos que lo vinculan, junto a su compatriota y ex relevista del equipo Emmanuel Clase, con un presunto esquema de sobornos para favorecer apuestas relacionadas con sus presentaciones en Grandes Ligas.

Ortiz, de 26 años, fue detenido el domingo en el aeropuerto Logan de Boston y compareció ante la corte en Nueva York, donde quedó en libertad bajo una fianza de 500,000 dólares.

ABC News Chief Investigative Correspondent Aaron Katersky joins @itsthebaldgirl to discuss the arraignment of the Guardians' pitcher Luis Ortiz. pic.twitter.com/yT1jZnWPqo — SportsCenter (@SportsCenter) November 12, 2025

Las autoridades le impusieron un dispositivo de monitoreo GPS y le ordenaron entregar su pasaporte, además de restringir sus desplazamientos a Nueva York, Massachusetts y Ohio.

Entre las condiciones fijadas por el juez figuran la prohibición de apostar, poseer armas o drogas ilegales y mantener distancia de cualquier posible cómplice, víctima o testigo vinculado al caso.

El pitcher, que acudió a la audiencia vestido con una chaqueta de cuero negra y pantalones vaqueros, respondió únicamente a las preguntas formales del magistrado y se retiró del tribunal sin ofrecer declaraciones a la prensa, acompañado por su esposa y su abogado.

Su próxima comparecencia quedó fijada para el 19 de noviembre.

Clase fue citado para este jueves

Emmanuel Clase, ex cerrador de los Guardians y tres veces All-Star, está citado a presentarse este jueves ante el mismo tribunal.

Ambos peloteros se encuentran apartados de sus equipos con licencia remunerada desde julio, cuando MLB abrió una investigación al detectar un volumen inusualmente alto de apuestas en partidos en los que ambos habían participado como lanzadores.