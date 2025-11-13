Emmanuel Clase fue arrestado por agentes del FBI en Nueva York

Emmanuel Clase fue el líder de rescates en la Liga Americana entre 2022 y 2024. ( AFP )

El cerrador de los Cleveland Guardians, Emmanuel Clase, fue arrestado el jueves por agentes del FBI en Nueva York tras ser acusado formalmente por el Departamento de Justicia por apuestas deportivas y lavado de dinero, según ESPN.

Clase, de 27 años, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Anteriormente se encontraba en la República Dominicana, su país de origen. Clase y su compañero lanzador de los Guardians, Luis Ortiz, fueron acusados formalmente por el Departamento de Justicia el domingo. Se les imputan varios cargos, entre ellos conspiración para influir en eventos deportivos mediante sobornos y conspiración para el lavado de dinero.

Según los investigadores, la participación de Clase en la trama comenzó en 2023. Se le acusa de lanzar deliberadamente ciertos lanzamientos fuera de la zona de strike —a menudo al inicio de una entrada o turno al bate— con fines de apuestas.

Según la acusación, que incluye fotografías de los lanzamientos en cuestión, se produjeron dos incidentes de este tipo en 2023.

Clase también está acusado de involucrar a Ortiz en la trama en 2025. Supuestamente, Clase recibió entre 5.000 y 7.000 dólares por convencer a Ortiz de lanzar deliberadamente bolas fuera de la zona de strike en ciertos momentos de la temporada.

En junio, Clase supuestamente retiró 50.000 dólares en efectivo y le dio una parte a un apostador para que apostara a su favor.

En mayo de 2025, Clase intercambió mensajes de texto con un apostador que había apostado a que lanzaría una bola al inicio de un turno al bate. Clase lanzó la bola fuera de la zona de strike, pero el bateador hizo swing, lo que resultó en la pérdida de la apuesta. Veinte minutos después, el apostador principal le envió a Clase un GIF de un hombre ahorcándose con papel higiénico. Clase respondió 10 minutos después con un emoji de un perro triste.

Las ganancias

Según el Departamento de Justicia, la participación de Clase generó al menos 400.000 dólares en apuestas amañadas para sus cómplices.

En julio, la MLB anunció inicialmente que Ortiz sería suspendido como parte de una investigación de la liga sobre apuestas deportivas. Más tarde ese mismo mes, la liga también suspendió a Clase en relación con dicha investigación. Ambos jugadores debían poder regresar en agosto, pero la MLB optó por mantenerlos suspendidos indefinidamente.

En respuesta a la creciente preocupación por las apuestas deportivas, la liga anunció el lunes un acuerdo con las casas de apuestas para limitar las apuestas a $200 en ciertos eventos.

Clase comparecerá ante el juez en Brooklyn a las 2 p.m. (hora del este) del jueves. Ortiz fue arrestado el domingo y se declaró inocente de los cargos el miércoles.