En San Diego descartan cambiar a Fernando Tatis Jr. esta temporada muerta

Fernando Tatis Jr. viene de ganar el Guante de Oro y el Guante de Platino en la Liga Nacional. ( AFP )

El jardinero de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., no está disponible para ser traspasado.

Los Padres no han discutido la posibilidad de traspasar a Tatis, ni internamente ni con otros clubes, según informaron fuentes del equipo a Kevin Acee del San Diego Union-Tribune durante las reuniones de gerentes generales en Las Vegas.

"No vamos a traspasar a Tatis", declaró una fuente el miércoles, según Acee.

Tatis fue el centro de los recientes rumores de traspaso, ya que su elevado contrato, el del tres veces All-Star, se considera el único que San Diego podría potencialmente traspasar para obtener algo a cambio. La nómina de los Padres incluye varios contratos a largo plazo muy costosos, como los de Xander Bogaerts, Manny Machado y Yu Darvish.

Tatis, de 26 años, tiene un contrato de poco más de 290 millones de dólares por nueve años. Bogaerts, de 33 años, recibirá más de 25 millones de dólares por temporada hasta 2033, mientras que Machado, también de 33 años, ganará más de 26 millones en 2026 antes de que su salario aumente a más de 39 millones entre 2027 y 2033. Darvish, de 39 años, quien se perderá toda la temporada 2026 tras someterse a una cirugía de codo, aún tiene pendientes 46 millones de dólares en tres años.

Los Padres tienen varias posiciones que reforzar en su cuerpo de lanzadores para 2026, ya que Dylan Cease, Michael King y Robert Suárez explorarán la agencia libre.

Tatis conectó 25 jonrones, impulsó 71 carreras, robó 32 bases y registró un OPS de .814 en 155 juegos, la mayor cantidad en su carrera, durante la temporada 2025. El finalista al premio MVP de la Liga Nacional de 2021 ha ganado dos Guantes de Oro, dos Guantes de Platino y dos Bate de Plata.

Familia Seidler explorará opciones estratégicas para Padres, incluyendo posible venta

La familia Seidler anunció el jueves que ha decidido iniciar un proceso formal para explorar opciones estratégicas para los Padres de San Diego, incluyendo una potencial venta de la franquicia. Esta decisión sigue a meses de cuidadosa consideración y consulta con asesores de confianza.

John Seidler, Presidente de la Junta de los Padres, dijo lo siguiente: "La familia ha decidido comenzar un proceso de evaluación de nuestro futuro con los Padres, incluyendo una potencial venta de la franquicia. Emprenderemos este proceso con integridad y profesionalismo de una manera que honre el legado y el amor de Peter por los Padres y siente las bases para el éxito a largo plazo de la franquicia. Durante el proceso y mientras nos preparamos para la temporada del 2026, los Padres continuarán enfocándose en sus jugadores, empleados, aficionados y comunidad mientras ponen cada recurso en ganar un campeonato de la Serie Mundial. Seguimos totalmente comprometidos con este equipo, sus fans y la comunidad de San Diego".

El club ha contratado a BDT & MSD Partners, un asesor de confianza para familias y empresas dirigidas por sus fundadores, para guiar este proceso. La firma supervisará el proceso para asegurar que se lleve a cabo de una manera disciplinada y profesional.

La familia Seidler y los Padres no tienen la intención de hacer más comentarios hasta que el proceso haya concluido.