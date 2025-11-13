Águilas sacan sus garras para superar a los Leones; ganan con hit decisivo de J. C. Escarra

J.C. Escarra decide en el octavo y las Águilas Cibaeñas suman su tercera victoria seguida. ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas derrotaron a los Leones del Escogido 7-6 para seguir sin ceder terreno en la tabla de posiciones.

Para el conjunto cibaeño es su tercer triunfo en línea para un 14-3 en el primer lugar.

En el cuarto episodio Aderlin Rodríguez disparó un jonrón solitario ante Johnny Cueto y Raynel Delgado coronó el episodio con un sencillo de dos vueltas ante Henry Sosa.

Los Leones anotaron dos carreras a la altura del octavo para igualar el partido 6-6, pero en el cierre de la entrada, J.C. Escarra dio el sencillo que definió la victoria para el 7-6.

Licey 6-2 Estrellas

Mel Rojas disparó un jonrón para liderar un rally de cuatro vueltas en un explosivo octavo episodio de los Tigres del Licey para un triunfo 6-2 sobre las Estrellas Orientales.

Con ese triunfo, los Tigres (8-10) frenan su racha de dos derrotas corridas y detienen la seguidilla de dos triunfos de los orientales (9-12).

Una victoria dulce para los azules que vinieron de perder sus dos encuentros anteriores por blanqueada.

Cristhian Adames aportó dos carreras remolcadas para unirse a Rojas en el ataque.

Wander Suero se llevó la victoria. Perdió el japonés Tomohiro Anraku (0-1).

Gigantes 3-2 Toros

Los Gigantes del Cibao derrotaron 3-2 a los Toros del Este para alejarse a cinco del primer lugar que ocupan las Águilas.

Los Gigantes fabricaron sus tres carreras en el segundo episodio. Los Toros descontaron con una en el tercero y otra en el séptimo.

Aaron Sanchez permaneció por seis entradas, pero salió con 3 carreras permitidas, dos sucias.