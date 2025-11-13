×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Águilas
Águilas

Águilas sacan sus garras para superar a los Leones; ganan con hit decisivo de J. C. Escarra

El Licey se impone a las Estrellas y los Gigantes derrotan a los Toros

  • Carlos Sánchez G. - Twitter
  • Carlos Sánchez G. - Facebook
Expandir imagen
Águilas sacan sus garras para superar a los Leones; ganan con hit decisivo de J. C. Escarra
J.C. Escarra decide en el octavo y las Águilas Cibaeñas suman su tercera victoria seguida. (FUENTE EXTERNA)

Las Águilas Cibaeñas derrotaron a los Leones del Escogido 7-6 para seguir sin ceder terreno en la tabla de posiciones.

Para el conjunto cibaeño es su tercer triunfo en línea para un 14-3 en el primer lugar.

En el cuarto episodio Aderlin Rodríguez disparó un jonrón solitario ante Johnny Cueto y Raynel Delgado coronó el episodio con un sencillo de dos vueltas ante Henry Sosa.

Los Leones anotaron dos carreras a la altura del octavo para igualar el partido 6-6, pero en el cierre de la entrada, J.C. Escarra dio el sencillo que definió la victoria para el 7-6.

Licey 6-2 Estrellas

Mel Rojas disparó un jonrón para liderar un rally de cuatro vueltas en un explosivo octavo episodio de los Tigres del Licey para un triunfo 6-2 sobre las Estrellas Orientales.

Con ese triunfo, los Tigres (8-10) frenan su racha de dos derrotas corridas y detienen la seguidilla de dos triunfos de los orientales (9-12).

Una victoria dulce para los azules que vinieron de perder sus dos encuentros anteriores por blanqueada.

Cristhian Adames aportó dos carreras remolcadas para unirse a Rojas en el ataque.

Wander Suero se llevó la victoria. Perdió el japonés Tomohiro Anraku (0-1).

Gigantes 3-2 Toros

Los Gigantes del Cibao derrotaron 3-2 a los Toros del Este para alejarse a cinco del primer lugar que ocupan las Águilas.

Los Gigantes fabricaron sus tres carreras en el segundo episodio. Los Toros descontaron con una en el tercero y otra en el séptimo.

Aaron Sanchez permaneció por seis entradas, pero salió con 3 carreras permitidas, dos sucias.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.