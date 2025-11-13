Tigres rompen empate en el octavo con cuatro vueltas y derrotan a las Estrellas

Mel Rojas Jr. conectó su segundo jonrón de la campaña. ( FUENTE EXTERNA. )

Con un rally de cuatro carreras en el octavo episodio, los Tigres del Licey lograron quebrar un empate a dos vueltas para derrotar 6-2 a las Estrellas Orientales en partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Sencillos remolcadores de Domingo Leyba y Cristhian Adames, fueron coronados con un cuadrangular de dos carreras de Mel Rojas Jr. fueron los batazos claves de la rebelión azul.

Con la victoria los Tigres (8-10) ascienden al importante cuarto lugar, mientras que las Estrellas (9-12) descienden al quinto.

Las Estrellas iniciaron ganando el juego 2-0, luego de que en el mismo primer episodio Raimel Tapia y Junior Pérez ligaron sencillos remolcadores.

En esa misma entrada, Cristhian Adames pegó un doble que trajo al plato al capitán azul Emilio Bonifacio. Los bengaleses empataron en la parte baja del tercero con un sencillo productor de una vuelta que llegó en las piernas de Gustavo Nuñez.

Cristhian Adames (FUENTE EXTERNA)

El duelo se mantuvo igualado a dos anotaciones, hasta que llegaron los batazos de Leyba, Adames y Rojas Jr.

La victoria fue de Wander Suero (1-0) al tirar el octavo en blanco, mientras que la derrota recayó Tomohiro Anraku (0-1) al ser castigado con dos vueltas.

Por los Tigres abrió el zurdo Nico Tellache, quien permitió tres imparables, con dos carreras, dos boletos y un ponche. Escoltado por Adonis Medina (2), Anderson Severino (4), Luis Frías (5), Andrew Pérez (6), Ryan Watson (7) y Jean Carlos Mejía (9).

Actuación ofensiva

Por los Tigres, Cristhian Adames pegó doble y sencillo remolcadores de dos vueltas; Mel Rojas Jr. pegó su jonrón; Domingo Leyba ligó su hit ganador; Emilio Bonifacio y Gustavo Núñez un hit.

Por las Estrellas, Josh Lester pegó tres hits y Rodolfo Durán dos hits.