Los Gigantes del Cibao vencieron a los Toros del Este en el Micheli

Leury García conectó hit remolcador en el triunfo de los Gigantes del Cibao en el estadio Francisco Micheli de La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Los Gigantes del Cibao vencieron con marcador 3-2 a los Toros del Este en partido celebrado en el estadio Francisco Micheli de la La Romana, en la continuación de la serie regular de la temporada de béisbol invernal dominicano.

Leury García remolcó última carrera del rally de tres carreras en la segunda entrada del encuentro, apoyados en un sencillo de Julio Carreras, dos errores defensivos y un roletazo productor de García.

Los Toros descontaron con una vuelta en el tercero por hit de Mickey Gasper y otra en el séptimo impulsada por Gilberto Celestino, sin poder igualar el marcador.

Emilio Vargas inició por los Gigantes con 2.2 entradas de una carrera. Shane Greene (1-0) trabajó 2.1 episodios en blanco para llevarse la victoria y Chris Ellis logró su sexto salvamento.

Aaron Sánchez (3-1) cargó con la derrota pese a permitir solo una carrera limpia en seis capítulos.

Los más destacados

Por los Gigantes: Marco Hernández 4-2, doble y anotada; Leury García 4-1, doble y remolcada; Jack Holton 4-1; Julio Carreras 4-1, anotada y empujada; Kelvin Gutiérrez 3-1, anotada.

Por los Toros: Gilberto Celestino 3-2, remolcada; Mickey Gasper 3-1, empujada; Jared Oliva 4-1, doble; Denzer Guzmán 4-1, doble.

Próximos partidos

La liga recesa este fin de semana por el Juego de Estrellas LIDOM–LBPRC, pautado para el domingo en el Citi Field de Nueva York.

La acción se reanuda el lunes con tres partidos.