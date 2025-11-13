Ohtani y Judge repiten como los Más Valiosos de sus respectivas ligas

Aaron Judge (izquierda) y Shohei Ohtani ganaron una vez el premio al Jugador Más Valioso de sus respectivas ligas ( FUENTE EXTERNA )

La superestrella del béisbol Shohei Ohtani fue reconocido este jueves con su cuarto premio MVP (Jugador Más Valioso) de las Grandes Ligas, tras una excepcional temporada en la que conquistó su segundo título seguido con los Dodgers de Los Ángeles.

El astro japonés es el segundo pelotero con más galardones en la historia, sólo superado por los siete que conquistó Barry Bonds entre 1990 y 2004.

Ohtani obtuvo el premio al mejor jugador de la Liga Nacional en la temporada regular mientras el estadounidense Aaron Judge, estrella de los Yankees de Nueva York, lo recibió por la Americana.

El japonés se convirtió también en el primer pelotero en ser elegido MVP tres años consecutivos de forma unánime, al ser escogido en primer lugar en los 30 votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos.

Por detrás, el estadounidense Kyle Schwarber (Filis) recibió 23 votos en segundo lugar y los dominicanos Juan Soto (Mets) y Geraldo Perdomo (Diamondbacks) cuatro y tres, respectivamente.

"Es verdaderamente un honor", declaró Ohtani durante la retransmisión televisiva del anuncio. "Pero primero quiero dar un gran reconocimiento a Juan Soto y Schwarber, que también tuvieron temporadas increíbles. Me ayudaron a sacar lo mejor de mí en la competencia".

"Obviamente, para mí lo más importante fue ganar la Serie Mundial y la cereza del pastel es recibir un premio individual y ser coronado MVP", reconoció.

A sus 31 años, el prodigio japonés sigue apuntalando una carrera que ya se compara con las mejores de todos los tiempos, gracias a un doble talento nunca visto para lanzar y batear al máximo nivel.

En su palmarés posee dos premios MVP seguidos por la Liga Nacional con los Dodgers y anteriormente había obtenido otros dos de la Liga Americana, en 2021 y 2023, cuando formaba parte de los Angelinos de Los Ángeles.

Judge repite en Liga Americana

En la Liga Americana, Aaron Judge obtuvo su segundo premio MVP seguido y el tercero de su carrera.

A diferencia de Ohtani, El Juez no fue escogido esta vez de forma unánime al recibir 17 votos en primer lugar y 13 en segundo.

Por detrás terminó Cal Raleigh, con 13 votos en primer lugar y 17 en segundo, mientras el dominicano José Ramírez (Cleveland) recibió 19 en tercera posición.

Judge, que lideró las Grandes Ligas con un promedio de .331 y conectó 53 jonrones, cierra el año con buen sabor de boca después de la decepcionante trayectoria con sus Yankees.

Un año después de llegar a la Serie Mundial, en la que cayeron ante los Dodgers, los Bombarderos del Bronx fueron eliminados en octubre ante los Azulejos en la Serie Divisional.

Judge, de 33 años, ya había recibido el MVP en 2022 y 2024, campañas en las que fue el máximo artillero de Las Mayores con 62 jonrones (récord de la Liga Americana) y 58.

En esta pasada fase regular fue Raleigh quien terminó en la cima, con 60, mientras Ramírez logró 30 cuadrangulares y 44 bases robadas.

RELACIONADAS