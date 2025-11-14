×
Águilas Cibaeñas
Águilas Cibaeñas

Águilas Cibaeñas agregan el bate zurdo de Anthony Seigler

El pelotero norteamericano puede jugar como receptor, segunda y tercera base

    Expandir imagen
    Águilas Cibaeñas agregan el bate zurdo de Anthony Seigler
    Anthony Seigler pertenece a los Cerveceros de Milwaukee.

    Las Águilas Cibaeñas han anunciado la adquisición del jugador estadounidense Anthony Seigler, una incorporación que promete inyectar versatilidad y talento al equipo en la serie regular del actual torneo 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

    Seigler, de 25 años, fue una selección de primera ronda de los Yankees de New York en el Draft de la MLB de 2018 y actualmente pertenece a la organización de los Cerveceros de Milwaukee, con experiencia en las Grandes Ligas en la temporada 2025.

    Es un bateador zurdo que tiene capacidad para desempeñarse en múltiples roles: receptor, segunda base y tercera base.

    Infografía
    Infografía
    Anthony Siegler verá acción con los aguiluchos. (FUENTE EXTERNA.)

    Habla la gerencia

    Gian Guzmán, gerente general de las Águilas, expresó su entusiasmo con la nueva adquisición, destacando la importancia de su perfil para el esquema del equipo.

    "Anthony es un pelotero que nos brinda una flexibilidad enorme en el terreno. Su capacidad para desempeñarse como receptor e infielder lo convierte en una pieza estratégica para nosotros", señaló Guzmán.

    • "Esperamos que su experiencia reciente en la MLB sean de gran aporte a nuestra ofensiva y defensa".

    Seigler ya se encuentra practicando con el equipo y se espera su rápida incorporación al roster activo para sumarse a la batalla por la clasificación a la postempoda de LIDOM.

