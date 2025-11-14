Seis dominicanos en el primer equipo All-MLB

Juan Soto encabeza el pelotón de dominicanos electos en el primer y segundo equipo de la MLB. ( GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Julio Rodríguez, José Ramírez, Ketel Marte, y el relevista Johan Durán fueron los dominicanos elegidos para el primer equipo All-MLB, anunciaron las Grandes Ligas.

Para el segundo mejor equipo, Junior Caminero y los lanzadores Freddy Peralta y Cristopher Sánchez son los quisqueyanos que fueron los seleccionados en una elección en la que el 50% la realizan los fanáticos, y la otra mitad es responsabilidad de un panel de expertos y medios de comunicación (incluidos narradores deportivos, exjugadores, etc.).

El evento de la presentación de los ganadores tuvo lugar en el hotel Cosmopolitan de Las Vegas y fue transmitido por MLB Network.

Las 32 selecciones al Equipo Ideal de la MLB en 2025 se repartieron entre 17 equipos.

Los Mariners y los Phillies lideraron con cuatro selecciones cada uno, mientras que los Yankees y los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, contaron con tres cada uno. Los Blue Jays, Brewers, Diamondbacks, Mets y Red Sox obtuvieron dos cada uno.

Primero Equioo All-MLB Team 2025 Catcher:Cal Raleigh, Mariners.

Primera Base: Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays.

Segunda Base: Ketel Marte, Diamondbacks.

Tercera Base: José Ramírez, Guardians.

Campocorto: Bobby Witt Jr., Royals.

Jardineros: Juan Soto, Mets; Julio Rodríguez, MarinersAaron Judge, Yankees.

Bateador Designado: Shohei Ohtani, Dodgers.

Lanzadores Abridores: Garrett Crochet, Red Sox; Max Fried, Yankees; Paul Skenes, Pirates; Tarik Skubal, Tigers; Yoshinobu Yamamoto, Dodgers.

Relevista: Aroldis Chapman, Red Sox; Jhoan Duran, Phillies.





Elección de los dominicanos

El infield del primer equipo, quedó en manos de los quisqueyanos:

1B: Vladimir Guerrero Jr., Azulejos. El criollo de 26 años, tuvo un 2025 repleto de logros y reconocimientos. Primero, firmó en abril un contrato de 14 años y 500 millones de dólares con los Blue Jays.

Después llegaron su quinta selección al Juego de Estrellas, el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana y ahora su tercera selección al Primer Equipo All-MLB. Guerrero bateó .292/.381/.467 esta temporada y ayudó a Toronto a estar a un paso del título de la Serie Mundial.

2B: Ketel Marte, Diamondbacks. Marte sigue cosechando temporadas fantásticas, y 2025 no fue la excepción. El jugador de 31 años lidió con varias lesiones, pero conectó 28 jonrones, liderando a los segunda base de la Liga Nacional, alcanzando los 25 por tercera temporada consecutiva y cuarta en total, lo que le valió su segunda selección consecutiva al Primer Equipo.

3B: José Ramírez, Guardians . El banilejo tuvo su segunda temporada consecutiva con al menos 30 jonrones, 30 bases robadas y 30 dobles, robando un récord personal de 44 bases, mientras los Guardians ganaban su segundo título consecutivo de la División Central de la Liga Americana. El bateador ambidiestro de 33 años, dos veces seleccionado al Primer Equipo, también terminó entre los tres primeros en la votación para el Jugador Más Valioso de la Liga Americana por cuarta vez.

Jardineros: Juan Soto, Mets; Julio Rodríguez, Mariners. "Juanjo" aprovechó al máximo su primer año en Queens, superando un inicio algo lento para conectar la mejor marca de su carrera con 43 jonrones, liderando la Liga Nacional con 38 bases robadas (empatado) y un porcentaje de embasamiento de .396, además de recibir 127 bases por bolas, la mejor marca de las Grandes Ligas. Rodríguez registró la mejor marca de su carrera con 6.8 bWAR gracias a 32 jonrones, 30 bases robadas y un trabajo estelar en el jardín central.

Relevistas: Johan Durán. El cerrador dominicano se consolidó como uno de los mejores relevistas del béisbol, convirtiéndose en una valiosa adquisición para los Phillies en la fecha límite de traspasos y logrando un récord personal de 32 salvamentos.

Segundo Equipo All-MLB 2025 Catcher: Will Smith, Dodgers

Primera Base: Nick Kurtz, Athletics.

Segunda Base: Brice Turang, Brewers.

Tercera Base: Junior Caminero, Rays.

Campocorto: Bo Bichette, Blue Jays.

Jardineros: Cody Bellinger, Yankees; Corbin Carroll, Diamondbacks; Pete Crow-Armstrong, Cubs.

Bateador Designado: Kyle Schwarber, Phillies.

Lanzadores Abridores: Hunter Brown, Astros; Freddy Peralta, Brewers; Cristopher Sánchez, Phillies; Zack Wheeler, Phillies; Bryan Woo, Mariners.

Relevista: Edwin Díaz, Mets; Andrés Muñoz, Mariners.

Segundo equipo

3B: Junior Caminero, Rays. En su primera temporada completa, Caminero, quien cumplió 22 años en julio, se consolidó como una amenaza de poder de élite, conectando 45 jonrones, a uno del récord de los Rays de Carlos Peña.

Caminero se convierte en el segundo jugador de posición de los Rays en ser seleccionado para el Equipo Ideal de la MLB, después de que el segunda base Brandon Lowe fuera elegido para el Segundo Equipo en 2020.

Lanzadores Abridores: Sánchez y Wheeler (también elegido) fueron pilares fundamentales en la rotación de los Phillies antes de que Wheeler sufriera una lesión en el síndrome de la salida torácica en agosto, lo que lo obligó a perderse el resto de 2025.

Los dos abridores de Filadelfia lanzaron un total de 351 2/3 entradas y registraron una efectividad de 2.58. Brown, por su parte, tuvo una efectividad de 2.43 en 31 aperturas con los Astros y ponchó a 206 bateadores.

Peralta lideró la Liga Nacional con 17 victorias, alcanzando al menos 30 aperturas, 165 entradas y 200 ponches por tercer año consecutivo, con una efectividad de 2.70, la mejor de su carrera.